Puglia, auto si ribalta sulla Provinciale e finisce nei campi, muore una donna, gravissimo il figlio

Una donna di 88 anni ha perso la vita in un incidente autonomo: il figlio è stato estratto ferito dai vigili del fuoco.

Perde il controllo dell’auto, si ribalta nei campi: muore Antonia Camporeale

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 14 giugno sulla Strada Provinciale 77, arteria che collega Cerignola a Zapponeta, in provincia di Foggia. Un’auto è uscita di strada autonomamente, ribaltandosi nei terreni agricoli che costeggiano la carreggiata. Nel violento impatto ha perso la vita Antonia Camporeale, 88 anni, residente a Foggia. Gravemente ferito il figlio 52enne, che si trovava alla guida della vettura, una Ford Fiesta.

Secondo quanto finora accertato, il mezzo ha improvvisamente sbandato per cause ancora da chiarire. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nel sinistro. L’auto, dopo aver perso aderenza con l’asfalto, è finita fuori strada capovolgendosi più volte prima di arrestarsi in mezzo ai campi.

Inutili i soccorsi per l’anziana: ferito estratto dai vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Entrambi gli occupanti sono stati estratti dalla carcassa dell’auto: per Antonia Camporeale non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il figlio è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia Locale di Cerignola, che si sta occupando della ricostruzione esatta della dinamica. Saranno fondamentali le testimonianze e i dati tecnici per comprendere le cause del drammatico incidente.

Dolore in città per la scomparsa di Antonia Camporeale

La notizia della morte di Antonia Camporeale ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Foggia, dove la donna era conosciuta. Il figlio, attualmente ricoverato, resta sotto osservazione. Intanto proseguono le indagini per stabilire se alla base dell’incidente vi siano fattori meccanici, condizioni dell’asfalto o un improvviso malore del conducente.