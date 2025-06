Rai, comanda Vespa: blocca Alberto Angela e affonda il piano per il rilancio serale

L’ipotesi di sostituire una puntata di Porta a Porta con Passaggio a Nord Ovest incontra l’opposizione di Vespa: progetto momentaneamente accantonato.

Il progetto Rai e le difficoltà di collocamento per Passaggio a Nord Ovest

Nei corridoi della Rai, negli ultimi giorni, aveva preso corpo un’ipotesi di riorganizzazione del palinsesto serale: riposizionare Passaggio a Nord Ovest, storico programma di Alberto Angela, in una fascia più favorevole, quella della seconda serata. L’obiettivo era sottrarre la trasmissione dalla fascia pomeridiana del sabato, considerata penalizzante e affollata, soprattutto nella prossima stagione.

Il sabato pomeriggio di Rai 1, infatti, dovrebbe accogliere anche la nuova trasmissione di Elisa Isoardi (fascia 14:00-15:00) e il programma religioso A sua immagine (alle 15:45), con il rischio concreto di comprimere ulteriormente lo spazio disponibile per la trasmissione di Angela. Da qui l’idea: promuovere Passaggio a Nord Ovest in seconda serata, dove potrebbe ottenere maggiore visibilità e valorizzazione.

La reazione di Bruno Vespa e lo stop al piano

Il nodo cruciale, però, sarebbe stato il sacrificio di una delle tre puntate settimanali di Porta a Porta, in onda il martedì, mercoledì e giovedì. Secondo quanto riportato da Fanpage, di fronte a questa ipotesi, Bruno Vespa avrebbe espresso un netto dissenso, ribadendo il suo diritto a mantenere gli attuali spazi assegnati al suo programma di approfondimento. Il giornalista avrebbe quindi respinto con fermezza la proposta, facendo valere la storicità e il consolidamento del suo format nel palinsesto di Rai 1.

Alla luce di questa opposizione, l’ipotesi di trasferire Passaggio a Nord Ovest in seconda serata sembra essere stata accantonata, almeno per ora. Anche eventuali alternative nei giorni di lunedì o venerdì presenterebbero criticità: il lunedì è già occupato da Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele, mentre il venerdì è considerato rischioso in termini di ascolti.

Il verdetto atteso per i prossimi palinsesti Rai

Per il momento, dunque, il programma di Alberto Angela dovrebbe restare nella collocazione attuale del sabato pomeriggio. Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi rapidamente. Il prossimo 19 giugno è in programma la presentazione dei palinsesti al Consiglio di amministrazione della Rai, seguita, il 27 giugno, dalla presentazione ufficiale alla stampa a Napoli. Sarà in quelle sedi che verrà confermata o eventualmente rivista la programmazione autunnale, compresa la posizione definitiva del programma di Angela.