Colleghi raccolgono fondi per la famiglia del brigadiere Legrottaglie: superati i 21mila euro

Una raccolta fondi lanciata da amici e colleghi del carabiniere ucciso ha già raggiunto oltre 21mila euro per sostenere la moglie e le due figlie.

Iniziativa lanciata online dopo la tragica morte del brigadiere

Dopo la tragica morte del brigadiere Carlo Legrottaglie, avvenuta in servizio durante uno scontro a fuoco nelle campagne del Brindisino, è stata avviata una raccolta fondi per supportare la sua famiglia. L’iniziativa, promossa su GoFundMe da due colleghi e amici della vittima, Cataldo Demitri e Natalino Leobono, ha già superato i 21mila euro grazie alle numerose donazioni arrivate in poche ore.

Il militare, 59 anni, è deceduto giovedì scorso, proprio nel suo ultimo giorno di lavoro prima del pensionamento, mentre inseguiva due individui armati. L’episodio ha suscitato profondo dolore nell’Arma e tra coloro che lo conoscevano da anni.

Nel messaggio che accompagna la raccolta fondi si legge: “Carlo ha sacrificato la sua intera vita, fino all’ultimo giorno di servizio. Ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in quanti lo conoscevano. In questo momento di profondo dolore, sentiamo il dovere di stringerci attorno alla moglie Eugenia, alle figlie e a tutti i suoi cari e colleghi”.

Destinatari della raccolta: la moglie e le figlie gemelle

L’appello è rivolto a chi desidera offrire un sostegno concreto alla moglie Eugenia e alle figlie gemelle di 15 anni, rimaste senza il loro punto di riferimento. I promotori spiegano che l’iniziativa è nata anche in risposta alle numerose richieste di vicinanza ricevute da colleghi, conoscenti e cittadini: “Abbiamo deciso di organizzare questa raccolta anche per offrire un segno tangibile della nostra vicinanza in un momento così difficile alla famiglia di Carlo”, si legge nella nota pubblicata sul sito della campagna.

L’iniziativa continua a ricevere adesioni e messaggi di cordoglio da tutta Italia. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere la famiglia del brigadiere, che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere,