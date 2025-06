Rimprovera ragazzi al supermercato che provavano a saltare la fila: pestata da quattro minorenni, è gravissima

Una 59enne ha riportato gravi ferite dopo essere stata colpita da sei giovanissimi, che aveva richiamato per aver tentato di saltare la fila alla cassa.

Violenta aggressione a seguito di un rimprovero

Una donna di 59 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di sei minorenni, a seguito di un banale rimprovero alla cassa di un supermercato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 14 giugno in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna avrebbe invitato i ragazzi a rispettare la fila, provocando la reazione violenta della baby gang.

I sei l’avrebbero spintonata e colpita con calci, provocandole una rovinosa caduta sull’asfalto. La vittima è stata soccorsa e trasportata prima all’ospedale San Paolo, per poi essere trasferita al San Giovanni Bosco, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata con un trauma cranico. I medici non ritengono ci siano pericoli di vita, ma le condizioni restano gravi.

I ragazzi rintracciati in una pasticceria: ridevano dopo il pestaggio

Dopo l’aggressione, i minorenni si sarebbero allontanati in direzione di una pasticceria nelle vicinanze, dove sono stati trovati seduti ai tavolini, intenti a ridere e consumare dolci. Si tratta di quattro ragazzi tra i 12 e i 16 anni e due ragazze di 13 anni, tutti residenti nel quartiere Pianura. Il gruppo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate all’interno del supermercato e lungo le strade circostanti, che hanno permesso ai carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli di identificarli rapidamente.

Determinanti anche le testimonianze di alcuni clienti e l’analisi dei profili social dei ragazzi, che hanno contribuito alla loro identificazione. I sei sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di lesioni personali aggravate. Nessuno di loro ha rilasciato dichiarazioni agli inquirenti. I genitori sono stati convocati per assistere agli atti dell’indagine, condotta in coordinamento con la Procura per i minorenni.

Le reazioni istituzionali e le indagini in corso

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha commentato l’episodio definendolo “un gesto esecrabile”, e ha manifestato solidarietà alla donna ferita. Ha inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli nel quartiere Fuorigrotta e nelle zone limitrofe.