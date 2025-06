Lite tra cuochi nella cucina di un noto ristorante, 17enne accoltellato a morte del collega

Scontro tra dipendenti in una masseria della provincia di Caserta: un minorenne perde la vita, due feriti trasportati in ospedale. Indagini in corso.

Accoltellamento durante il servizio serale

Una lite scoppiata all’interno della cucina di un ristorante ha avuto un esito drammatico nella serata di domenica 15 giugno. Un ragazzo di 17 anni, Alagie Sabally, originario del Gambia, ha perso la vita dopo essere stato colpito con un’arma da taglio da un collega durante un violento alterco. Il fatto è avvenuto nei locali della Masseria Adinolfi, situata a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe degenerata in pochi istanti. I due, entrambi impiegati nella struttura, avrebbero iniziato a litigare all’interno della cucina, fino all’aggressione letale. Il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente ed è crollato a terra privo di sensi. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e il decesso è stato constatato sul posto.

Due feriti e accertamenti sulla posizione lavorativa

Durante la colluttazione sono rimaste ferite anche altre due persone: un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, e una donna imparentata con il proprietario della struttura. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni non sono state giudicate gravi, ma sono comunque sotto osservazione medica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Al momento, il presunto aggressore si troverebbe sotto interrogatorio da parte degli inquirenti.