Scende dalla macchina, ma dimentica il freno: il 58enne Antonio Orlando muore travolto

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito dalla sua vettura in movimento: il freno a mano non era inserito. Inutili i soccorsi.

La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 15 giugno nei pressi di Iseo, in provincia di Brescia, dove Antonio Orlando, 58 anni, è deceduto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in via del Dossello, in una zona in discesa, quando il veicolo avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. A quanto risulta, il freno a mano non sarebbe stato azionato e la marcia inserita era in folle.

Orlando avrebbe tentato di bloccare la vettura per evitarne la discesa, ma il peso del mezzo – una jeep – ha avuto la meglio. L’uomo è stato travolto e schiacciato, riportando traumi gravissimi. Alcuni automobilisti in transito hanno notato il mezzo ribaltato sul fianco, fermo sull’argine della strada, e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha inviato sul posto due automediche in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi. I sanitari, giunti intorno alle 16:03, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I soccorsi e le operazioni di recupero

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia si sono occupati del recupero della jeep e della messa in sicurezza dell’area. I rilievi per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto sono stati affidati alla Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti del caso.

Antonio Orlando risiedeva a Paratico, comune situato sulle sponde del Lago d’Iseo. Era sposato e padre di due figli.