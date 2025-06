Affari Tuoi, serata sfortunata per Graziano, rifiuta le offerte e torna a casa senza vincite: “Da operaio non ce la facevo, così mi sono inventato un lavoro”

Il concorrente abruzzese ha raccontato la propria storia personale e lavorativa, ma la sua partita si è conclusa senza premi né alla manche principale né alla Regione Fortunata.

La storia di Graziano e la svolta lavorativa

Durante la puntata di eri, lunedì 16 giugno di Affari Tuoi, in onda su Rai 1, il protagonista è stato Graziano, pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo, accompagnato dalla moglie Melinda. Nel corso della trasmissione, Graziano ha condiviso il proprio percorso di vita, raccontando di aver lavorato per oltre vent’anni in fabbrica prima di decidere di cambiare strada. “Ero sposato, lavoravo in fabbrica da 22 anni. Non si arrivava a fine mese, ho detto a mia moglie che aspettava un bimbo che volevo fare un’altra cosa. E mi sono inventato questo lavoro”, ha spiegato.

Con l’intento di avviare un’attività come venditore ambulante di arrosticini, Graziano aveva provato a ottenere un finanziamento per acquistare un furgone, senza successo. “Andai in banca e non ero finanziabile, volevo comprare un furgone. Oggi ne ho due. Presi la macchina di mio suocero, così ho creato la mia attività. La macchina gliel’ho ricomprata”, ha raccontato. Oggi, l’attività è ben avviata, ma la sua partecipazione al gioco non ha avuto l’esito sperato.

Una partita altalenante tra colpi di scena e cambi di pacco

Graziano ha iniziato la sua partita aprendo il pacco da 0 euro e ha poi eliminato alcune cifre minori, come 5, 100, 200 e 500 euro, ma anche il pacco da 20mila euro. Il “Dottore” ha subito proposto un’offerta allettante da 41mila euro, che il concorrente ha deciso di rifiutare. “Bei soldi, devo vendere tanti arrosticini. Però il tabellone è ricco, quando il piatto è ricco io mi ci ficco. Rifiuto l’offerta”, ha dichiarato con ironia.

Dopo l’apertura di altri pacchi, tra cui quello da 10mila euro e quello speciale contenente il Montepulciano, è stato il turno del pacco da 200mila euro. Il “Dottore” ha suggerito il cambio, che inizialmente è stato rifiutato. Successivamente, dopo l’eliminazione dei pacchi da 30mila, 50mila e 300mila euro, Graziano ha ricevuto un’altra offerta da 20mila euro, rifiutata anch’essa.

A questo punto, ha accettato la proposta di scambio del proprio pacco numero 11 con il numero 13. All’interno del suo pacco originale c’erano 100mila euro. Dopo altri tre tiri, ha eliminato anche il pacco da 75mila euro, l’ultimo di valore elevato rimasto in gioco.

Manche finale alla Regione Fortunata senza successo

Terminata la partita principale senza premi, Graziano e Melinda hanno potuto partecipare alla fase della Regione Fortunata. Hanno scelto la Puglia per il premio da 100mila euro e, in seguito, la Lombardia per il premio da 50mila. In entrambi i casi, però, la scelta non si è rivelata corretta. La coppia ha così lasciato il programma senza alcuna vincita.