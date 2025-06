Apre il cancello di casa, esce e viene travolto da un’auto, gravissimo bambino di 3 anni

Il bambino è stato travolto mentre si trovava in strada, dopo essere uscito da solo dal cancello dell’abitazione. Trasportato al Niguarda, è grave ma stabile.

L’incidente in via Cardinal Ferrari: soccorsi immediati e rilievi sul posto

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 giugno, un bambino di tre anni è stato investito da un’auto a Rho, in provincia di Milano. L’episodio si è verificato intorno alle 17 in via Cardinal Ferrari, dove il piccolo è stato travolto da un veicolo mentre si trovava in mezzo alla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte degli inquirenti, il bambino sarebbe uscito da solo dal cancello di casa, finendo in strada.

Il conducente dell’auto, che viaggiava in direzione di corso Europa, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Dopo l’investimento, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica in codice rosso. Dopo le prime cure, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, accompagnato da una pattuglia. I medici hanno riscontrato un trauma cranico significativo, ma le sue condizioni, pur gravi, non sembrano attualmente mettere in pericolo la sua vita.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’investimento

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rho, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire i rilievi. Gli agenti hanno già ascoltato l’automobilista coinvolto per ottenere una prima testimonianza utile alla ricostruzione dell’accaduto.

Le indagini mirano a chiarire in che modo il bambino sia riuscito a uscire dal cancello. Al momento, non è ancora stato stabilito se il varco fosse rimasto aperto per distrazione o se il minore sia riuscito ad aprirlo da solo. L’elemento è considerato centrale per comprendere le eventuali responsabilità legate all’incidente. La vettura è stata sottoposta ai controlli previsti dalle procedure, mentre il conducente è risultato collaborativo.