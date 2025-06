Il compagno le regala un lancio in tandem, il paracadute non si apre, Belinda mamma di 4 figli muore a 48 anni insieme al suo istruttore

Belinda Taylor, 48 anni, ha perso la vita insieme al suo istruttore in un lancio in tandem. Il paracadute non si è aperto correttamente.

Lancio regalo del compagno, l’incidente durante il volo

Un’esperienza regalo si è trasformata in una tragedia a Dunkeswell, nel Devon (Regno Unito), dove Belinda Taylor, 48 anni, madre di quattro figli e nonna di due nipoti, è morta durante un lancio con il paracadute. Con lei è deceduto anche l’istruttore Adam Harrison, 30 anni, esperto paracadutista originario di Bournemouth. L’incidente è avvenuto nella giornata di venerdì 13 giugno al Dunkeswell Airfield, durante un lancio tandem da un’altezza di circa 4.500 metri.

Il salto era stato prenotato come sorpresa dal compagno di Belinda, Scott Armstrong, che aveva voluto regalarle un’esperienza emozionante per celebrare il loro legame. L’uomo ha raccontato che la donna, inizialmente iscritta per un lancio da 2.100 metri, aveva chiesto di aumentare l’altezza a 4.500 metri. “Era entusiasta. Le brillavano gli occhi”, ha dichiarato Scott sui social. Poco dopo il decollo, Scott ha osservato il volo con un binocolo e ha notato che uno dei paracadute non si è aperto correttamente. Preoccupato, ha raggiunto il punto dell’impatto attraverso i campi. “Li ho trovati ancora legati insieme, distesi a terra. Erano già morti. È stata una scena orribile. Non riesco a smettere di pensarci. Mi sento perso senza di lei”, ha dichiarato.

Indagini in corso e cordoglio della società organizzatrice

Le autorità del Devon e della Cornovaglia hanno avviato un’indagine, in collaborazione con British Skydiving, l’Autorità per l’Aviazione Civile e l’Ufficio Salute e Sicurezza del Consiglio Distrettuale di East Devon. L’obiettivo è accertare cosa abbia provocato il malfunzionamento del paracadute e ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente.

La società SkydiveBuzz, che gestisce le attività di lancio nella struttura, ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime “il più profondo cordoglio” per le vittime e assicura la massima collaborazione con gli enti investigativi. “La sicurezza è sempre stata la nostra priorità. In questo momento di immenso dolore, chiediamo rispetto e riservatezza per tutti i coinvolti, incluso il nostro staff”, ha scritto la direzione della società.

Il figlio maggiore di Belinda, Connor Bowles, ha voluto ricordare la madre come “una donna altruista, capace di lasciare un’impronta indelebile in chiunque incontrasse”.