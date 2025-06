Corona accusa la Rai: “Pagati 140 mila euro a Bossetti per Belve”, la Fagnani dà una risposta che non ammette repliche

Fabrizio Corona sostiene che Massimo Bossetti sarebbe stato pagato dalla Rai per l’intervista a Belve Crime. Francesca Fagnani smentisce ogni compenso.

Le affermazioni di Corona sul presunto pagamento a Bossetti

Durante l’ultima puntata del suo programma Falsissimo, disponibile su YouTube, Fabrizio Corona ha lanciato nuove accuse contro la Rai, sostenendo che l’azienda avrebbe versato un compenso a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, in cambio della sua intervista rilasciata alla giornalista Francesca Fagnani per la trasmissione speciale Belve Crime.

“La cosa peggiore non è aver mandata in onda l’intervista, ma averlo pagato”, ha dichiarato Corona. Secondo quanto riferito nel corso del programma, la cifra corrisposta ammonterebbe a 140 mila euro, stando a quanto riferito da una presunta fonte interna alla sicurezza del carcere di Bollate, dove Bossetti è detenuto. Tuttavia, lo stesso Corona ha ammesso di non poter confermare con precisione l’importo, dichiarando: “Diciamo che il carcere esagera sempre, forse non proprio 140 mila euro. Ma io sono certo che ha preso una grandissima cifra, sicuramente a quattro zeri”.

Le affermazioni hanno avuto grande eco sui social, generando reazioni immediate e alimentando un acceso dibattito pubblico attorno alla vicenda.

La risposta di Fagnani: “Non è assolutamente vero”

Poco dopo la diffusione delle dichiarazioni di Corona, sui social sono comparse numerose richieste di chiarimento rivolte direttamente alla conduttrice Francesca Fagnani, volto del programma Belve. Tra i commenti su X (ex Twitter), un utente ha chiesto alla giornalista: “Ti prego, puoi smentire?”. La replica non si è fatta attendere: “Non è assolutamente vero!”, ha scritto Fagnani, smentendo in modo netto qualsiasi pagamento a Bossetti da parte della Rai.

La Rai non ha al momento rilasciato comunicazioni ufficiali sul caso, ma la conduttrice ha voluto chiarire personalmente la propria posizione, negando ogni forma di compenso nei confronti del detenuto intervistato. L’intervista, andata in onda in una puntata speciale dedicata a casi di cronaca giudiziaria, ha suscitato ampio interesse e al contempo critiche per l’opportunità editoriale della scelta.