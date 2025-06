Isola dei Famosi, Lucarelli a valanga contro Adinolfi: “Triple personalità che pesano più del fisico e zero carisma”

Durante la settima puntata del reality, Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Mario Adinolfi per il suo atteggiamento e il ruolo assunto nel gioco.

Lo scontro con Frezza e l’intervento di Lucarelli

Nel corso della settima puntata dell’Isola dei Famosi, trasmessa ieri, lunedì 16 giugno, la giornalista Selvaggia Lucarelli, ospite in studio in qualità di opinionista, ha preso posizione in merito ad alcune tensioni esplose tra i concorrenti, in particolare tra Mario Adinolfi, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese.

Frezza aveva accusato Pugliese di essere un personaggio costruito e strategico, osservazioni che hanno dato il via a uno scambio acceso tra i naufraghi. Lo stesso Frezza ha poi puntato il dito contro Adinolfi, definendolo invadente e parlando di una presunta “doppia personalità”.

A quel punto è intervenuta Lucarelli, rivolgendo un primo commento critico proprio a Frezza: “Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità gli altri. Caro Mirko, mi sembra che tu sia il primo, ti smaschero in cinque secondi, non fare il parac*lo con me”, ha detto in diretta televisiva.

Le critiche a Mario Adinolfi e la risposta in studio

Successivamente, Lucarelli ha concentrato le proprie osservazioni su Mario Adinolfi, esprimendosi in termini molto duri riguardo al suo comportamento sull’isola. “Le accuse mosse da Mirko a Mario sono perfette. Ha doppie, triple, quadruple personalità. E non si tratta di bodyshaming: le sue personalità pesano più del suo fisico”, ha dichiarato la giornalista, facendo riferimento alla percezione ambigua del naufrago da parte degli altri concorrenti.

Proseguendo, ha aggiunto: “Sull’isola lui sta giocando la parte dell’uomo carismatico, muove gli altri come pedine, con grandissima abilità. Se ne sta seduto tutto il giorno, come le comari di paese, e sparla di tutti, mettendoli uno contro l’altro, in maniera piuttosto diabolica”.

Lucarelli ha poi incalzato direttamente Adinolfi: “Mario ma dov’è l’uomo che sui social, in politica, attacca tutti? Con questa aria sorridente… si è spiaggiata la tua personalità sull’isola?”. Il giornalista, inquadrato in collegamento dal set del reality, ha risposto: “Ho sempre attaccato col sorriso, mai con rabbia”. La controreplica dell’opinionista è stata immediata: “Perché sei un passivo aggressivo”.