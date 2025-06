Puglia, operaio 55enne muore in un’autodemolizione durante il turno di lavoro, addio a Vito Penna

Vito Penna è deceduto mentre era al lavoro in un impianto di autodemolizione vicino allo svincolo per Palagiano. Inutili i soccorsi arrivati sul posto.

Incidente mortale sul lavoro nella zona industriale di Massafra

Nel pomeriggio di lunedì 16 giugno, un grave incidente sul lavoro si è verificato alla periferia di Massafra, in provincia di Taranto, nei pressi dello svincolo per Palagiano. Un uomo di 55 anni, Vito Penna, ha perso la vita all’interno di un impianto di autodemolizione, mentre era impegnato nelle consuete attività lavorative.

L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto, ma i soccorsi giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare l’operaio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su come si sia verificato l’infortunio mortale.

Il cordoglio delle istituzioni e la proclamazione del lutto cittadino

La tragica notizia ha scosso l’intera città. La sindaca di Massafra, Giancarla Zaccaro, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del lavoratore, dichiarando pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia della vittima. “Un altro caduto sul lavoro – ha affermato – che induce a una riflessione: questa tragedia non sia solo un dato per aggiornare una lunga lista, ma rappresenti un dramma inaccettabile al quale mai abituarsi, con la speranza di non registrare più tali tragiche notizie”.

In segno di rispetto e cordoglio, l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Vito Penna. Durante la cerimonia, sugli edifici pubblici sarà esposta la bandiera comunale a mezz’asta.