Vendetta contro la titolare, auto sfonda la vetrata del bar, travolge gli avventori, gravissima una donna

Un uomo si è scagliato con l’auto contro la vetrina di un bar, ferendo quattro persone. Arrestato dai carabinieri mentre tentava di fuggire a piedi.

Auto contro il bar dopo la lite: quattro feriti, una donna in gravi condizioni

Gravi momenti di tensione si sono verificati nella serata di domenica 16 giugno nel centro di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, dove un uomo ha sfondato la vetrata di un bar alla guida di una Fiat 500 nera, travolgendo alcuni clienti seduti ai tavolini esterni. Il bilancio è di quattro persone ferite, tra cui una donna di 51 anni in condizioni critiche. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 20 presso l’Antica Caffetteria, situata in corso Insurrezione.

Secondo le prime informazioni raccolte, il gesto non sarebbe stato accidentale. L’uomo, un 41enne di origine tunisina, avrebbe avuto poco prima un’accesa discussione con la titolare del locale e, dopo essere stato allontanato, sarebbe tornato alla guida dell’auto per compiere l’atto deliberato. I clienti seduti all’esterno del bar sono stati colpiti in pieno dalla vettura che ha infranto la vetrina del locale.

La cliente più gravemente colpita è stata trasportata in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso, e al momento è ricoverata in prognosi riservata. Altri tre avventori hanno riportato ferite meno gravi e sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario.

L’autore del gesto fermato dai carabinieri tra la folla

Dopo l’impatto, l’automobilista ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato immediatamente individuato e bloccato dai carabinieri. Al momento dell’arresto, sul posto era già presente una folla di persone che aveva assistito all’accaduto e che, in stato di agitazione, avrebbe cercato di aggredire l’uomo. I militari sono riusciti a sottrarlo all’ira dei presenti, evitando ulteriori episodi di violenza.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia, sono in corso per ricostruire l’intera dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti tra l’indagato e la proprietaria del bar. La struttura è stata transennata per consentire i rilievi da parte dei tecnici e delle forze dell’ordine.