Bimbo di 4 anni resta incastrato nelle lamiere di uno scivolo danneggiato: salvato dai vigili del fuoco fuori servizio

Un bambino è rimasto bloccato con una gamba nella struttura metallica di uno scivolo. Liberato dai pompieri liberi dal servizio. Nessuna ferita grave.

L’incidente avvenuto nel parco giochi di via del Corso

Momenti di forte apprensione si sono verificati nella serata di lunedì 16 giugno a Montella, in provincia di Avellino, dove un bambino di quattro anni e mezzo è rimasto incastrato con una gamba tra una lamiera e il corrimano in legno di uno scivolo presente nel parco pubblico situato in via del Corso. Il piccolo era accompagnato dalla madre e dalla nonna, che dopo aver tentato invano di liberarlo, hanno iniziato a chiedere aiuto a gran voce.

L’episodio si è verificato poco prima delle ore 20, in prossimità del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, quando alcuni pompieri fuori servizio, che si trovavano casualmente nei pressi, hanno udito le grida provenienti dall’area giochi. Gli operatori, seppur in abiti civili, sono intervenuti prontamente e hanno dato avvio alle manovre di soccorso per liberare il bambino, rimasto con un arto bloccato tra le parti della giostrina.

Giostrina messa fuori uso per accertamenti: avviato un sopralluogo

L’intervento è stato risolutivo e in breve tempo il piccolo è stato estratto senza riportare ferite significative, a parte qualche lieve escoriazione. Il bambino è stato affidato ai familiari presenti, che non hanno ritenuto necessario il ricorso a cure mediche immediate. I vigili del fuoco, dopo aver concluso il salvataggio, hanno informato la Polizia Locale, con la quale hanno pianificato per il giorno successivo un sopralluogo congiunto finalizzato a verificare le condizioni di sicurezza dell’intera area giochi.

La giostrina interessata è stata temporaneamente dismessa, in attesa degli accertamenti tecnici e degli eventuali interventi di manutenzione. Secondo quanto emerso, la causa dell’incidente potrebbe essere riconducibile a un cedimento o all’usura della struttura. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha voluto esprimere un riconoscimento ufficiale ai propri operatori, sottolineando il tempestivo intervento e la disponibilità dimostrata anche fuori dall’orario di servizio.