Sondaggi 2025, FdI stabile, volano Forza Italia e Lega, giù Pd e M5s

Fratelli d’Italia perde terreno, ma guida ancora. Bene Forza Italia e Lega. Centrosinistra in flessione, stabile l’astensione. I dati aggiornati da Swg.

Centrodestra in salute, Fratelli d’Italia resta leader

Nel consueto sondaggio del lunedì firmato Swg e presentato da Enrico Mentana durante il Tg La7, il partito di Giorgia Meloni registra un lieve calo: Fratelli d’Italia perde lo 0,3%, ma si conferma nettamente al primo posto con il 30,4% dei consensi. La leadership della premier non è messa in discussione, ma il trend in discesa viene monitorato con attenzione.

Buone notizie arrivano dagli alleati di governo. Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, guadagna lo 0,3% e sale all’8,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini recupera uno 0,2%, attestandosi all’8,1%. Resta invariato l’1% per Noi Moderati di Maurizio Lupi, che conferma una posizione marginale ma stabile.

Centrosinistra in flessione: Schlein e Conte in calo

Sullo schieramento opposto, il Partito Democratico di Elly Schlein perde lo 0,1%, scendendo al 23,3%. Una frenata lieve, ma che si somma alle difficoltà di comunicazione post-elezioni europee. Peggio fa il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che arretra dello 0,2% e si ferma al 12,3%, segnando un nuovo minimo stagionale.

L’unico segnale positivo arriva da Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,2% e sale al 6,7%. I leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si confermano in leggera ripresa, probabilmente trainati dalle tematiche ambientali tornate al centro del dibattito.

I partiti minori restano stabili, alta la quota degli indecisi

Tra le forze più piccole, Azione di Carlo Calenda si ferma al 3,4%, senza variazioni. Invariate anche Noi Moderati e le Altre Liste. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1%, mentre +Europa di Riccardo Magi guadagna lo 0,1%.

Rimane elevata la percentuale di italiani che non esprime una preferenza: il 32% degli intervistati continua a non indicare alcun partito, un dato che conferma la distanza tra elettorato e politica.