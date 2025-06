Adinolfi cambia look all’Isola, la moglie ironizza: “Non ti ho mostrato alle bambine per non spaventarle”

Durante una videochiamata all’Isola dei Famosi, la moglie di Mario Adinolfi commenta con ironia il cambiamento di look del marito, tra affetto e battute.

Il nuovo aspetto di Adinolfi scatena l’ironia della moglie Silvia

Un momento personale e carico di leggerezza ha animato la più recente puntata dell’Isola dei Famosi, dove Mario Adinolfi ha avuto la possibilità di connettersi in videochiamata con la moglie Silvia Pardolesi. Dopo oltre un mese e mezzo di lontananza, il collegamento ha permesso al giornalista e politico di rivedere la propria famiglia e ricevere un primo commento sul suo cambiamento fisico, reso evidente dall’esperienza vissuta sull’isola.

L’incontro virtuale ha regalato al pubblico un siparietto familiare inaspettato. Con tono affettuoso ma diretto, Silvia Pardolesi ha esordito dicendo: “Sei bello lo stesso anche con questo taglio. Ti vedo bene, io sto bene, le bimbe stanno bene”. Tuttavia, la frase si è subito trasformata in una battuta scherzosa che ha fatto sorridere i presenti: “Non le ho fatto vedere il tuo look, per non traumatizzarle”. Un’ironia che ha confermato il clima disteso e la complicità tra i due, anche a distanza.

Per ottenere questa videochiamata, Adinolfi e il resto del gruppo hanno dovuto rinunciare a una parte delle risorse alimentari, precisamente al riso previsto nel budget. Un sacrificio accolto senza esitazione dal giornalista, che ha considerato il contatto con la moglie un momento importante in una situazione di isolamento totale.

Il pensiero alla figlia Clara e il tema dell’anoressia

Poco prima del collegamento, Adinolfi si era lasciato andare a un momento di riflessione, rivolgendosi direttamente alla figlia Clara con parole cariche di emozione. L’intervento ha toccato un argomento molto delicato, lontano dalle dinamiche del gioco televisivo: il rapporto con il corpo e i disturbi alimentari. “Quando fai il papà da 30 anni, dico ‘datemi la pensione’”, ha commentato con un sorriso, per poi aggiungere: “Sono sensibile sul tema del peso, l’anoressia è un problema esplosivo tra le giovani ragazze, è una delle battaglie più difficili che possa affrontare un genitore”.

L’affermazione ha mostrato un lato più intimo e vulnerabile del concorrente, evidenziando il legame profondo con la famiglia e il senso di responsabilità che prova come padre. La promessa fatta a Clara prima della partenza – quella di affrontare l’esperienza con tenacia – assume così un significato più profondo, legato non solo alla resistenza fisica, ma anche a un impegno affettivo e morale.