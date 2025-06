Barista lo allontana, lui si scaglia con l’auto contro i tavolini: donna perde una gamba

Un 41enne si è lanciato con l’auto contro i tavolini di un bar a Gravellona Lomellina dopo una lite: amputata una gamba a una donna di 51 anni.

Violento investimento dopo una discussione nel bar

Un uomo di 41 anni, di origine tunisina e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, dopo essersi scagliato con l’auto contro alcuni clienti seduti ai tavolini di un bar. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 16 giugno, intorno alle 20:00, all’esterno della Caffetteria Antica di corso Insurrezione. L’impatto ha causato il ferimento di due persone, tra cui una 51enne che ha riportato l’amputazione di una gamba.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, tutto sarebbe iniziato con una lite all’interno del locale. L’uomo era entrato accompagnato dalla propria compagna e, dopo aver consumato una bevanda alcolica, avrebbe iniziato a discutere con i gestori del bar. Il diverbio si sarebbe presto trasformato in un alterco violento, culminato con l’allontanamento forzato del 41enne dalla caffetteria.

Pochi minuti dopo, l’uomo sarebbe salito a bordo di una Fiat 500 intestata alla compagna e, secondo i testimoni, avrebbe spinto fuori dall’auto la donna, prima di posizionarsi al volante. Dopo una manovra repentina, avrebbe diretto l’auto ad alta velocità contro i clienti seduti all’esterno del locale. L’impatto è stato definito “quasi frontale” dai soccorritori. A essere travolta è stata una coppia del posto, che non è riuscita a mettersi in salvo.

La 51enne è in gravi condizioni, arrestato l’aggressore

La donna di 51 anni, colpita in pieno dalla vettura, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano, dove ha subito l’amputazione di una gamba a causa delle gravi lesioni riportate. L’uomo al suo fianco, un 52enne, ha riportato una frattura multipla alla gamba sinistra ed è stato trasferito in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

L’aggressore è stato immediatamente fermato dai Carabinieri intervenuti sul posto. Dopo essere stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano, è stato sottoposto agli accertamenti per rilevare eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. In seguito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pavia, con l’accusa di tentato omicidio.