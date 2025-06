Addio a Giovanni Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live: aveva 61 anni

Si è spento a 61 anni Giovanni Di Cosimo, musicista e trombettista del programma Propaganda Live, punto di riferimento della band sin dagli esordi.

La scomparsa di una figura centrale nel cast musicale di La7

Il mondo della musica e della televisione piange la scomparsa di Giovanni Di Cosimo, storico trombettista e colonna musicale di Propaganda Live, trasmissione in onda su La7. La notizia è stata resa pubblica attraverso i canali social ufficiali del programma, con un messaggio che esprime grande dolore e affetto nei confronti dell’artista. “Con immenso dolore salutiamo Giovanni Di Cosimo, il nostro amico, fratello, trombettista dal cuore gentile. Siamo vicini con tutto l’affetto possibile ai suoi cari, a sua figlia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Giovanni, il tuo sorriso, la tua umanità, la tua arte rimarranno con noi, sempre”.

Entrato nel team nel 2013, prima nella trasmissione Gazebo e poi in Propaganda Live, Di Cosimo aveva partecipato attivamente non solo alle esibizioni musicali dal vivo, ma anche alla creazione dei contenuti sonori e artistici del programma condotto da Diego Bianchi, noto anche come Zoro. La sua presenza era costante e riconoscibile all’interno della band che anima le puntate con performance musicali originali e dal vivo.

Una carriera tra progetti musicali e impegno televisivo

Nato a Roma e diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, Giovanni Di Cosimo aveva sviluppato nel tempo un percorso musicale autonomo, distinguendosi per l’originalità dei progetti che ha ideato e curato. Tra i principali si ricorda Etruria Criminale Banda, fondato nel 2001, con la pubblicazione di un album omonimo nel 2005, e Giovanni Di Cosimo NU, da cui è nato nel 2011 l’album NU5TET.

Accanto a lui, nel corso delle stagioni di Propaganda Live, hanno suonato artisti noti come Roberto Angelini (chitarra), Fabio Rondanini (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Daniele Rossi (tastiere), Daniele Tittarelli (sassofono) e Kyung-Mi Lee (violoncello), in una formazione che ha saputo fondere sperimentazione e qualità, contribuendo all’identità musicale del programma.

La scomparsa di Di Cosimo segue, a distanza di pochi mesi, quella della violinista Valentina Del Re, altra presenza musicale del programma. Due perdite che segnano profondamente il gruppo e il pubblico affezionato della trasmissione.