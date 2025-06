Va al ristorante con i genitori e cade dalla finestra facendo un volo da quattro metri, ricoverato in codice rosso

Un bambino è precipitato da circa quattro metri dalla finestra di un ristorante a Genova: trasportato in ospedale in codice rosso, è cosciente ma ha riportato un trauma cranico.

Incidente a Boccadasse: bimbo cade dalla finestra di un locale

Grave incidente nel pomeriggio di martedì 17 giugno a Genova, nel quartiere di Boccadasse, dove un bambino di due anni è precipitato da una finestra mentre si trovava all’interno di un ristorante. Il piccolo era insieme ai genitori all’interno del locale di cucina giapponese Yugo, situato in via Felice Cavallotti, quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è caduto nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri.

La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta improvvisamente, mentre il bimbo si trovava vicino a una delle finestre del ristorante. Le autorità stanno verificando se vi fossero condizioni di sicurezza idonee all’interno del locale, e in particolare se la finestra fosse accessibile senza adeguate protezioni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce Gialla, accompagnati da un’automedica, oltre alla Polizia Locale che ha avviato i rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni presenti nel ristorante, mentre i soccorritori prestavano le prime cure al piccolo, che al momento dell’arrivo dei sanitari era cosciente, ma in condizioni tali da rendere necessario un trasporto in codice rosso.

Trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini

Dopo i primi accertamenti sul posto, il bambino è stato trasportato con urgenza presso l’ospedale Gaslini di Genova, dove è stato preso in carico dal reparto di emergenza pediatrica. I medici hanno riscontrato un trauma cranico e altre contusioni compatibili con la caduta, ma fortunatamente il quadro clinico non sarebbe al momento critico.