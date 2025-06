Addio ad Anne Burrell, volto di Food Network: trovata senza vita a 55 anni nel suo appartamento

La chef statunitense Anne Burrell è stata trovata priva di sensi nella sua casa a Brooklyn. Conduttrice di programmi su Food Network, lascia il marito e quattro figli.

Trovata senza vita nella sua abitazione: interviene la polizia

La chef e volto televisivo Anne Burrell è morta all’età di 55 anni. La notizia è stata diffusa da People, che ha riportato i primi dettagli emersi sull’accaduto. La donna è stata rinvenuta priva di sensi all’interno del suo appartamento situato nel quartiere di Brooklyn, a New York, in seguito a una segnalazione ricevuta dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno allertato i soccorsi medici, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Burrell era un volto molto noto nel panorama della cucina televisiva americana. Apprezzata dal pubblico per la sua energia e competenza, era tra i personaggi principali di Food Network, dove conduceva programmi come Worst Cooks in America e Secrets of a Restaurant Chef. Aveva inoltre partecipato come chef nella competizione culinaria Iron Chef America, distinguendosi per il suo stile vivace e riconoscibile.

Il cordoglio della famiglia e l’omaggio di Gigi Hadid

A confermare la notizia è stata una nota ufficiale diramata dalla famiglia. “Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una madre e un’amica amatissima: il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava. La luce di Anne irradiava non solo le persone che conosceva, toccava milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni”, si legge nel comunicato.

La chef lascia il marito Stuart Claxton e i quattro figli: Isabella, Amelia, Nicolas e Javier. La notizia ha generato grande commozione anche nel mondo dello spettacolo, dove numerosi personaggi pubblici hanno espresso messaggi di affetto e cordoglio.

Tra questi, la modella Gigi Hadid, che ha condiviso un messaggio nelle sue storie Instagram: “Ho il cuore spezzato dopo aver appreso della morte della grande Anne Burrell. Da fan di lunga data, poter condividere quella giornata con lei è stato un sogno che si avverava. Vorrei che lo facessimo di nuovo. Era fantastica. Riposa in pace leggenda”.

Le circostanze della morte non sono state al momento rese note in modo dettagliato, ma le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto. La notizia ha avuto ampia eco negli Stati Uniti, dove la figura di Anne Burrell è da anni associata alla divulgazione gastronomica e alla televisione culinaria.