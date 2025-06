“Storie di donne al bivio”, salta l’ospitata della Jacobelli che doveva parlare del flirt con Totti, cosa è accaduto

L’inviata di Sport Mediaset non sarà ospite di Monica Setta a causa di divergenze economiche sull’intervista dedicata ai suoi legami con personaggi noti.

Inviata sportiva al centro del gossip per presunti legami con personaggi noti

Negli ultimi mesi, il nome di Marialuisa Jacobelli, volto di Sport Mediaset, è stato frequentemente associato a presunti flirt con noti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, spiccano Francesco Totti, Michele Morrone e un tennista di fama internazionale. L’inviata sportiva era attesa negli studi di “Storie di donne al bivio”, programma condotto da Monica Setta su Rai2, per un’intervista in prima serata che avrebbe affrontato aspetti della sua vita privata e professionale.

Secondo quanto riferito dal giornalista Giuseppe Candela, attraverso la rubrica “C’è Chi dice…” pubblicata sul settimanale Chi, la trattativa tra la produzione del programma e l’entourage della giornalista si sarebbe però interrotta. Il motivo risiederebbe nelle divergenze sull’entità del cachet richiesto da Jacobelli per partecipare alla trasmissione, cifra che non è stata resa nota.

Dalle foto con Totti all’incontro con Morrone: le voci sulla vita privata

Il primo episodio che ha attirato l’attenzione dei media risale all’ottobre 2024, quando la giornalista fu fotografata insieme a Francesco Totti nei pressi di un hotel romano. L’ex capitano della Roma e l’inviata sportiva furono immortalati separatamente all’uscita della stessa struttura, alimentando indiscrezioni su un possibile legame. In seguito, Jacobelli commentò le voci con un ironico “due più due fa quattro”, lasciando intendere un fondamento nelle ricostruzioni.

Pochi mesi più tardi, gennaio 2025, nuovi scatti la ritrassero in atteggiamenti affettuosi con l’attore Michele Morrone, noto per il ruolo nel film “365 Giorni”. Le immagini, pubblicate dal settimanale Gente, mostrarono la coppia mentre si scambiava baci per strada, attirando nuovamente l’interesse della stampa.

Sempre secondo quanto riportato da Candela, Jacobelli avrebbe dovuto approfondire queste vicende nel corso dell’intervista con Monica Setta, compresa una simpatia nei confronti di un tennista molto noto. Tuttavia, la richiesta economica avanzata dalla giornalista avrebbe superato le previsioni della produzione Rai, portando alla cancellazione dell’ospitata.