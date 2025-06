Puglia, pestaggio in strada contro un uomo straniero: “Ha rapinato una donna”, ma non ci sono prove

In via Fraticelli, un uomo straniero è stato preso di mira e picchiato da alcuni ragazzi che lo ritenevano responsabile di una rapina avvenuta giorni prima.

Aggressione in strada: la ricostruzione dei fatti

Un grave episodio si è verificato a Foggia, precisamente in via Fraticelli, dove un gruppo di giovani ha accerchiato e aggredito fisicamente un uomo di origine straniera, accusandolo – senza alcuna conferma ufficiale – di aver rapinato e aggredito una donna. Il fatto che avrebbe scatenato la reazione risale al 16 giugno, quando una donna di 32 anni sarebbe stata vittima di un episodio di violenza.

I ragazzi coinvolti nell’aggressione avrebbero individuato l’uomo come presunto responsabile del reato, iniziando a seguirlo in strada, insultandolo e colpendolo ripetutamente. L’intera scena è stata ripresa da uno degli aggressori con un telefono cellulare. Il filmato è stato poi diffuso in rete, diventando rapidamente virale e suscitando un’ondata di sdegno da parte dell’opinione pubblica e delle autorità.

Al momento, non sono state diffuse conferme ufficiali sull’identità della persona aggredita né sul suo eventuale coinvolgimento nell’episodio di rapina citato dai giovani. Le indagini in corso, coordinate dalle forze dell’ordine, stanno cercando di fare luce sia sull’aggressione ripresa in video sia sull’eventuale precedente reato menzionato.

Il video e le reazioni all’accaduto

Il filmato che documenta l’episodio è stato condiviso sui social network e ha alimentato un acceso dibattito sull’uso della violenza come forma di giustizia sommaria. Le immagini mostrano alcuni giovani circondare l’uomo, accusandolo di essere il responsabile di una rapina, per poi passare all’aggressione fisica.

Il contenuto ha scatenato reazioni molto forti, sia tra i cittadini che tra le istituzioni, con richieste di interventi rapidi per identificare i responsabili e impedire che si ripetano simili episodi. Le autorità stanno analizzando il video per risalire all’identità di tutti i partecipanti, oltre a verificare le circostanze che hanno preceduto l’aggressione.

L’intervento della polizia, che ha acquisito il filmato, mira anche a ricostruire con precisione il contesto e a valutare eventuali responsabilità penali dei protagonisti. L’attenzione si concentra ora sul duplice fronte dell’inchiesta: da un lato il presunto episodio di rapina ai danni della donna e dall’altro l’aggressione in strada, configurabile come violenza privata o lesioni.