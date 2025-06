Puglia, 12enne in scooter in codice rosso dopo lo scontro con un’auto

Un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro tra scooter e auto avvenuto nel quartiere San Valentino ad Andria.

Le condizioni del giovane sono critiche

Nel primo pomeriggio di martedì 17 giugno 2025, un incidente ha coinvolto un ragazzo di appena 12 anni ad Andria, nel quartiere San Valentino. Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’automobile lungo via Conversano. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Un’équipe del 118 di Andria ha raggiunto rapidamente il luogo del sinistro e ha prestato le prime cure al ragazzo, trasportandolo d’urgenza all’ospedale “Lorenzo Bonomo” in codice rosso. Le condizioni del minorenne sono apparse subito gravi. I medici del pronto soccorso hanno disposto un immediato intervento chirurgico. Al termine dell’operazione, il ragazzo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione da parte del personale sanitario.

In corso gli accertamenti sulla dinamica

La Polizia Locale di Andria è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare la ricostruzione dell’accaduto. Al momento la dinamica dello scontro non è ancora stata completamente definita. Gli inquirenti stanno valutando eventuali responsabilità, con l’obiettivo di comprendere se vi siano state violazioni al codice della strada, come il mancato rispetto dei limiti di velocità o altre infrazioni.

Gli agenti hanno acquisito le testimonianze delle persone presenti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire l’esatta sequenza dei fatti.

Il sinistro ha suscitato forte preoccupazione nel quartiere. Numerosi residenti hanno espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni cliniche.

“Le condizioni del ragazzo sono stabili, ma la situazione resta molto delicata”, ha riferito uno dei sanitari coinvolti nell’intervento.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del conducente dell’automobile coinvolta.