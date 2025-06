Sacerdote cingalese ordinato senza i genitori per un visto negato, l’arcivescovo si scusa: “Mi vergogno di essere italiano”

I genitori di Antony Shenan, provenienti dallo Sri Lanka, non hanno ottenuto il visto per partecipare all’ordinazione sacerdotale del figlio nella cattedrale di Lucca.

Genitori bloccati dallo Sri Lanka, l’ordinazione avviene senza di loro

Nel corso della cerimonia di ordinazione sacerdotale svoltasi domenica 16 giugno nella cattedrale di San Martino a Lucca, uno dei tre nuovi sacerdoti della diocesi, Antony Shenan, non ha potuto condividere il momento con i propri genitori, ai quali è stato negato il visto turistico per entrare in Italia. La mancata autorizzazione ha impedito loro di essere presenti alla celebrazione in cui il figlio è stato ordinato presbitero.

Originario dello Sri Lanka, Antony Shenan ha ricevuto l’ordinazione davanti a circa mille persone, tra cui numerosi fedeli di origine cingalese. Nonostante l’emozione del momento, l’assenza dei genitori è stata fortemente sentita sia dallo stesso sacerdote che da molti presenti. Il diniego del visto, secondo quanto riferito, è stato comunicato nei giorni immediatamente precedenti la celebrazione.

Intervento dell’arcivescovo Giulietti: “Chiedo scusa a nome dell’Italia”

Durante l’omelia, l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, si è rivolto direttamente ad Antony Shenan, manifestando rammarico per quanto accaduto: “Ti chiedo scusa, carissimo Antony, perché ai tuoi genitori è stato impedito di essere oggi qui con te, a rendere grazie a Dio per il dono del tuo sacerdozio. Anche a noi è stato impedito di dire loro il nostro grazie per un figlio che servirà una Chiesa e un popolo diversi dai suoi, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia”.

L’arcivescovo ha poi aggiunto: “Voglio dirti sinceramente, e lo scriverò, che oggi mi vergogno di essere italiano”, esprimendo disappunto per quanto ritenuto un limite burocratico che ha impedito una partecipazione familiare a un evento spiritualmente significativo.

Nel proseguire il suo intervento, Giulietti ha sottolineato: “Un grande Paese come il nostro, che è stato faro di civiltà e di umanesimo, si è mostrato prigioniero delle proprie paure. Fino al punto di negare un visto turistico a un papà e una mamma che volevano partecipare all’ordinazione del figlio”. L’arcivescovo ha infine annunciato l’intenzione di scrivere al Ministero degli Esteri e all’Ambasciata italiana in Sri Lanka per segnalare ufficialmente l’accaduto.