Scende dal camion per un guasto, viene travolto e ucciso in autostrada: muore sul colpo

Tragico incidente nella notte tra il 18 e il 19 giugno: un camionista è morto travolto mentre cercava di segnalare un’avaria al mezzo pesante.

Grave incidente sulla A4 in direzione Venezia

Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte di giovedì 19 giugno nella Galleria Carso, lungo il tratto autostradale che collega Trieste a Monfalcone, in direzione Venezia. Un camionista di 32 anni, di nazionalità turca, ha perso la vita mentre stava cercando di segnalare un guasto al proprio veicolo pesante.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva accostato il mezzo pesante sulla destra della carreggiata a causa di un’avaria e si era appena allontanato dalla cabina per posizionare il triangolo d’emergenza. In quel momento, è stato investito da una Fiat Panda condotta da un uomo di mezza età. L’impatto è stato violento e il corpo del camionista è stato scaraventato a terra. In quel frangente, sembra che la vittima stesse facendo ritorno verso il veicolo.

Inutili i soccorsi: l’uomo è morto sul colpo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas e i sanitari del 118. Al loro arrivo, l’autotrasportatore era già in arresto cardiaco traumatico. Le manovre di rianimazione sono state avviate immediatamente e proseguite per oltre mezz’ora, ma ogni tentativo di salvare la vita all’uomo si è rivelato vano. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 00:30, all’interno della stessa galleria.

Il punto in cui si è fermato il mezzo, secondo quanto riferito, era all’altezza dell’uscita per Prosecco, in un tratto poco visibile della Galleria Carso. In quel momento, la Fiat Panda lo avrebbe travolto, probabilmente mentre l’autista del camion stava completando l’operazione di segnalazione. Non è stato ancora accertato se l’automobilista sia riuscito o meno a vedere in tempo l’uomo sulla carreggiata e a frenare per evitare l’impatto.

Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza si sono protratte fino alle prime ore del mattino. La galleria è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica. Le generalità della vittima non sono state rese note nell’immediato: solo in seguito è stato possibile identificarlo come un autotrasportatore di origini turche, impegnato in un trasporto lungo la rete autostradale friulana.