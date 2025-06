Bari, Vito Leccese partecipa alla sfida gastronomica tra sindaci a Bisceglie

Il sindaco di Bari sarà tra i protagonisti della decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, gara culinaria tra primi cittadini da tutta Italia.

Cucina e istituzioni si incontrano a Bisceglie

BISCEGLIE – Niente fascia tricolore né discorsi ufficiali, ma solo grembiuli, padelle e creatività. Lunedì 23 giugno, alle ore 20.30, il Teatro Mediterraneo di Bisceglie ospiterà la decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, una competizione gastronomica che vedrà protagonisti dieci primi cittadini italiani. Tra loro anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, pronto a cimentarsi ai fornelli in una gara che unisce cucina, promozione del territorio e spirito collaborativo.

La sfida coinvolgerà sei sindaci pugliesi e quattro provenienti da altre regioni, divisi in squadre miste. Ogni team avrà 30 minuti per realizzare un piatto originale, utilizzando esclusivamente ingredienti forniti dall’organizzazione. A guidarli nella preparazione saranno chef tutor di fama nazionale, presenti per offrire supporto tecnico e creativo.

I protagonisti dell’edizione 2024

Accanto a Vito Leccese, gareggeranno altri rappresentanti istituzionali della Puglia: Angelantonio Angarano (sindaco di Bisceglie), Adriana Poli Bortone (Lecce), Giuseppe Nobiletti (Vieste e presidente della Provincia di Foggia), Giuseppe Marchionna (Brindisi) e Gianfranco Palmisano (Martina Franca, presidente della Provincia di Taranto).

Completano il gruppo quattro sindaci provenienti da altre regioni italiane: Anna Petta (Baronissi, Campania), Innocenzo Leontini (Ispica, Sicilia), Giuseppe Maglione (Melfi, Basilicata) e Fernando Teodoro Maria Scattone (Acerenza, Basilicata).

Ad affiancare i partecipanti ci sarà una squadra di chef d’eccellenza: Domingo Schingaro (Due Camini – Borgo Egnazia, Fasano), Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno), Isabella Potì (Bros, Martina Franca), Matteo Maenza (Grual, Pinzolo), originario di Bisceglie, Angelo Convertini (Cielo, Ostuni), Massimo Ferosi (Il Presidente, Lucera), Renato Vargas Montoya (Mammamè, Bisceglie), Leonardo Vescera (Il Capriccio, Vieste), Leonardo Ferrante (Assolocali, Bisceglie) e Nadia Tamburrano (A sud dell’anima, Minervino Murge).

Un evento tra gusto, promozione e spettacolo

L’iniziativa è stata ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzata da RP Consulting. Alla conduzione della serata ci sarà Mauro Pulpito, volto noto della televisione pugliese, affiancato dalla speaker Claudia Cesaroni di Radionorba. Il momento di intrattenimento comico sarà curato da Alessio Giannone, in arte Pinuccio.

La manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane attraverso una competizione che unisce creatività, tradizione culinaria e racconto del territorio. L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie, Confcommercio, Mordi la Puglia, Accademia Italiana Gastronomia Storica e Gastrosofia. Tra i partner figurano aziende e marchi noti come Supermercati Dok, Famila Sud Italia, Gioiella, Pasta Maffei, Cè Taràdd, Olio De Carlo, Casillo, Vini Coppi, Acqua Lauretana, Arca Italy e Assolocali.

Per il sindaco Vito Leccese, si tratta di un’opportunità per promuovere l’identità di Bari in un contesto innovativo, lontano dai consueti ambienti istituzionali, e attraverso un linguaggio fatto di sapori, gesti e inventiva.