Paura sul volo Ryanair, turbolenze e poi l’impatto durante l’atterraggio: aereo finisce contro barriera in pista, ala distrutta

Un Boeing 737 proveniente da Londra ha urtato una barriera durante il rullaggio finale all’aeroporto di Kalamata: nessun ferito, ma passeggeri sotto choc.

Ala danneggiata durante il rullaggio: attimi di tensione a bordo

Momenti di forte apprensione a bordo del volo FR6080 della Ryanair, partito dall’aeroporto di Londra Stansted e diretto allo scalo internazionale di Kalamata, nel sud della Grecia. Durante la fase conclusiva del rullaggio, subito dopo l’atterraggio, il velivolo – un Boeing 737 – ha urtato una barriera alla fine della pista, provocando gravi danni a una delle ali. Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri, ma il forte boato ha generato panico a bordo, con molti timori per un possibile incendio.

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni presenti sul volo, dopo l’urto l’aereo è rimasto fermo sulla pista e il personale di bordo ha ordinato a tutti di restare seduti ai propri posti. Una decisione che ha aumentato la tensione, poiché la parte dell’ala colpita risultava visibilmente danneggiata e in molti temevano potesse innescarsi un incendio.

Un passeggero ha raccontato: “Tutti hanno sentito l’impatto. Pensavamo che avrebbero fatto evacuare subito l’aereo, ma ci è stato detto di restare seduti in attesa dei vigili del fuoco. Tutti erano spaventati, soprattutto perché si vedeva chiaramente che l’ala era rotta”.

Turbolenze in volo e atterraggio difficile

Il volo era decollato regolarmente nella mattinata di mercoledì da Londra, ma durante la traversata aveva già incontrato condizioni meteorologiche difficili, con forti turbolenze che avevano messo in allerta l’equipaggio e i passeggeri. Alcuni di loro riferiscono che il personale aveva anticipato un possibile atterraggio instabile, ma nessuno si aspettava un impatto in pista.

In una nota diffusa successivamente, Ryanair ha confermato l’episodio spiegando che “l’aereo stava rullando per fermarsi quando l’estremità dell’ala è entrata in contatto con una recinzione all’aeroporto di Kalamata”. La compagnia ha chiarito che, nonostante l’incidente, “i passeggeri sono sbarcati regolarmente e in sicurezza” e che “l’aereo è stato sottoposto a tutte le ispezioni e gli interventi di manutenzione necessari prima di essere rimesso in servizio”.