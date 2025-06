Puglia, febbre improvvisa e coma, 15enne muore in ospedale dopo due giorni in rianimazione

Una ragazza di 15 anni è deceduta all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stata ricoverata d’urgenza per una febbre alta e improvvisa.

Il malore improvviso e il ricovero in terapia intensiva

Una ragazza di 15 anni è morta nella giornata di ieri presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverata nel reparto di rianimazione dal 17 giugno. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, avvocato Andrea Capone, il decesso è avvenuto a seguito di un improvviso aggravamento delle condizioni cliniche, iniziate con una febbre alta manifestatasi in maniera repentina.

La giovane, che secondo quanto si apprende non soffriva di patologie pregresse, si sarebbe sentita male martedì mattina. Il peggioramento delle sue condizioni ha spinto la madre a contattare i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza, il personale sanitario ha ritenuto necessario il trasferimento immediato al nosocomio leccese. Una volta giunta in ospedale, la ragazza avrebbe perso conoscenza, entrando in uno stato comatoso. Due giorni dopo il ricovero, è sopraggiunto il decesso.

Al momento, nessuna denuncia formale è stata sporta da parte della famiglia, anche se l’avvocato Capone ha fatto sapere di aver ricevuto la notizia direttamente dalla madre della ragazza. “Al momento non ho alcun atto giudiziario tra le mani”, ha precisato il legale, sottolineando che la famiglia è ancora scossa per la tragedia e sta valutando i passi da compiere.

Ipotesi al vaglio e possibili sviluppi investigativi

Non è ancora chiaro se verranno avviati accertamenti giudiziari in merito al decesso. La Procura di Lecce non ha reso note decisioni ufficiali sull’apertura di un fascicolo o sulla richiesta di una consulenza medico-legale. Non si esclude, tuttavia, che nelle prossime ore possano essere disposti esami autoptici per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

Il caso presenta diversi punti ancora da chiarire: tra questi, l’origine della febbre improvvisa e la rapidità con cui si è manifestato il quadro clinico critico. La direzione dell’ospedale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in attesa di eventuali sviluppi formali da parte dell’autorità giudiziaria.

La morte della giovane ha suscitato sgomento nell’ambito locale. La notizia è stata confermata unicamente dal legale della famiglia, che al momento si è limitato a raccogliere le informazioni fornite dalla madre della ragazza.