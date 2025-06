Colpito da un’auto dei Carabinieri, ciclista muore in ospedale

Un uomo di 87 anni è morto in ospedale dopo una caduta in bici avvenuta a seguito di uno scontro con un’auto dei Carabinieri.

Tragico incidente in viale Druso: vittima un ciclista 87enne

Un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno ha spezzato la vita di un uomo di 87 anni residente a Bolzano. L’anziano, in sella alla sua bicicletta elettrica, stava percorrendo viale Druso, nei pressi della caserma del Comando legione Carabinieri Trentino Alto Adige, quando si è scontrato con un’auto del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 16.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano procedendo nella stessa direzione. Per motivi ancora da chiarire, la bici elettrica e l’auto si sono urtate nei pressi del Bar Firenze, provocando la rovinosa caduta dell’anziano, che ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Inutili i soccorsi, l’anziano muore dopo una notte in ospedale

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e provveduto a intubare l’uomo prima del trasferimento all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Nonostante i tentativi dei medici, l’87enne è deceduto nella mattinata di venerdì 20 giugno a causa delle gravi lesioni riportate alla testa. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti per stabilire le responsabilità e la dinamica precisa dell’incidente.

Cresce il bilancio delle vittime tra i ciclisti

Il decesso del ciclista si aggiunge al già allarmante bilancio delle vittime su due ruote. Secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS-SAPIDATA, sono 94 i ciclisti deceduti sulle strade italiane al 15 giugno di quest’anno: 88 uomini e 6 donne. Un numero che, se confermato, rischia di avvicinarsi ai tragici totali registrati nel 2023 (204 decessi) e nel 2022 (212 secondo Istat).

Nel frattempo, resta aperta l’indagine per chiarire come un semplice tratto di strada, apparentemente ordinario, si sia trasformato in un teatro di morte. La magistratura valuterà eventuali responsabilità anche da parte della pattuglia dei Carabinieri coinvolta nello scontro.