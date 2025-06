Muore a 48 anni in un incidente stradale, tre anni fa nello stesso modo, morì il figlio 23enne

Tiziano Castellan ha perso la vita in uno scontro sulla Casilina, a tre anni dalla morte del figlio Davide in circostanze simili.

Incidente mortale sulla Casilina: perde la vita un uomo di 48 anni

Un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 20 giugno ha causato la morte di Tiziano Castellan, 48 anni, originario di Sparanise e residente a Calvi Risorta, nel casertano. L’uomo si trovava alla guida del proprio furgone sulla Statale Casilina, nel tratto che attraversa il territorio di Teano, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’automobile. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 181, intorno alle 13:50.

A seguito dello scontro, il furgone guidato da Castellan si è ribaltato, finendo fuori strada, mentre l’autovettura ha arrestato la sua corsa al centro della carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano cinque persone, tutte rimaste ferite ma non in pericolo di vita. Per il conducente del furgone, invece, la situazione si è rivelata drammatica fin da subito.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti tempestivamente per estrarre il 48enne dall’abitacolo, dove era rimasto incastrato a causa del ribaltamento. All’arrivo dei soccorsi sanitari, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto l’apertura di un fascicolo per accertare dinamica e responsabilità del sinistro.

Una tragica coincidenza: il figlio Davide morto in un incidente nel 2021

La morte di Tiziano Castellan riapre una ferita mai chiusa per la sua famiglia. Tre anni fa, nel 2021, il figlio Davide Castellan, allora 23enne, era rimasto vittima di un altro grave incidente stradale. Anche in quell’occasione si era trattato di uno scontro tra due veicoli: l’auto sulla quale viaggiava il giovane si era scontrata con una Jeep Compass, causando la sua morte.