Puglia, non ce l’ha fatta il 14enne travolto dalle onde del mare in burrasca sotto gli occhi degli amici

Il ragazzo era stato trascinato dalle onde mentre faceva il bagno. Ricoverato a San Giovanni Rotondo, è deceduto nonostante i tentativi di salvarlo.

Il dramma tra le onde sotto gli occhi degli amici

Una giornata al mare si è trasformata in tragedia a Margherita di Savoia, dove un ragazzo di appena 14 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal mare in burrasca. Il giovane, di origine romena, stava facendo il bagno con un gruppo di coetanei nei pressi di uno stabilimento balneare, quando la corrente lo ha risucchiato al largo, trascinandolo sott’acqua più volte.

I compagni presenti in spiaggia hanno immediatamente dato l’allarme, richiamando l’attenzione dei bagnanti e dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118 e la Capitaneria di Porto. I primi soccorritori sono riusciti a riportare il corpo a riva, dando il via a lunghi tentativi di rianimazione.

Il ricovero in elicottero e la notizia della morte

Rianimato in spiaggia, il ragazzo è stato poi stabilizzato e trasferito in elisoccorso all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Per ore amici e familiari hanno sperato in un miracolo, ma nella tarda serata è giunta la notizia che il giovane non ce l’ha fatta.

Il decesso è avvenuto nonostante ogni tentativo dei medici di salvargli la vita. Sotto shock gli amici e i presenti sulla spiaggia, che avevano vissuto l’intera scena impotenti, tra urla e preghiere.