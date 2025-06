Bari, scontro a Torre a Mare tra Suv Mercedes-Porsche, SS16 paralizzata da ore su entrambi i sensi di marcia

Violento impatto tra una Mercedes e una Porsche sulla Statale 16: lunghe code e disagi alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia.

Incidente tra due SUV di grossa cilindrata in direzione sud

Grave incidente oggi lungo la Strada Statale 16 Adriatica, all’altezza di Torre a Mare, dove due SUV di grossa cilindrata – una Mercedes e una Porsche – sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto mentre entrambi viaggiavano verso sud. L’urto, avvenuto con estrema violenza, ha causato danni significativi ai mezzi e il blocco temporaneo della carreggiata.

Non sono ancora chiare le cause dell’impatto. Secondo le prime informazioni, i due veicoli viaggiavano a velocità sostenuta quando è avvenuto il contatto. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza la zona e gestire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.

Disagi su tutta la Statale e traffico paralizzato

Il tamponamento ha avuto conseguenze pesanti sulla viabilità, con la formazione di lunghe code non solo in direzione Bari sud, ma anche nel senso opposto, a causa dell’effetto imbuto e della curiosità dei conducenti in transito. La SS16 è rimasta congestionata per diverse ore, con ripercussioni anche sulle arterie secondarie.

Le operazioni di sgombero e ripristino della circolazione si sono protratte fino al primo pomeriggio. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.