Amanda Lear punge pubblicamente De Martino: “E’ cominciata così la sua lunga carriera”

Durante il quiz show di Rai Uno, viene trasmesso il primo provino tv di Stefano De Martino ad “Amici”: sorpresa tra i concorrenti e battute inaspettate

Il debutto televisivo di De Martino stupisce il pubblico e gli ospiti

Nell’ultima puntata di “Chi può batterci?”, andata in onda sabato 21 giugno su Rai Uno e condotta da Marco Liorni, la scena è stata dominata da un inatteso ritorno al passato: la trasmissione ha mostrato il provino di Stefano De Martino risalente al 2009, anno della sua prima apparizione televisiva nel talent show “Amici”. Il video è stato trasmesso in occasione del compleanno del conduttore, attirando l’attenzione dei concorrenti e del pubblico.

Nel gioco, la voce narrante di Franky ha proposto una domanda relativa a quel provino: “Cosa è successo alla prima selezione per partecipare ad Amici?”. Le opzioni includevano: “Ha visto la De Filippi ed è scappato”, “È arrivato a selezione conclusa”, “Gli si sono strappati i pantaloni” e “È svenuto”. Tra i partecipanti, Francesco Paolantoni, che ha dichiarato di conoscere bene De Martino, ha risposto convinto che il ballerino fosse arrivato tardi alla selezione.

Amanda Lear, con la sua consueta ironia, ha commentato: “Per me gli si sono strappati i pantaloni ed è stato l’inizio di una lunga carriera”. A sostegno della tesi di Paolantoni si sono espressi anche Paolo Conticini e Sergio Friscia, ma la risposta si è rivelata errata: la soluzione corretta era “è svenuto”. A chiarire il motivo è intervenuta la voce narrante: “No, perché era luglio e faceva molto caldo”.

Paolantoni sbaglia su De Martino ma si riscatta con Gerry Scotti

La performance di Paolantoni non è iniziata nel migliore dei modi, ma il comico napoletano ha saputo recuperare nel quesito successivo. La domanda riguardava un episodio accaduto tra Carlo Conti e Gerry Scotti in occasione di un invito al Festival di Sanremo. Il quesito era: “Quando Carlo Conti ha chiamato Gerry Scotti per invitarlo all’ultimo Festival di Sanremo, Gerry non ha risposto per due giorni. Perché?”.

Paolantoni ha indicato come risposta il fatto che Scotti avesse inavvertitamente bloccato il numero di Conti, mentre altri concorrenti ipotizzavano che il conduttore televisivo si trovasse alle Maldive. Alla fine, la risposta corretta era proprio quella suggerita da Paolantoni, che ha potuto così riscattarsi dopo la gaffe su De Martino.

Il programma ha visto anche la partecipazione di Elenoire Casalegno, contribuendo a una serata ricca di momenti ironici e colpi di scena. “Chi può batterci?” continua a unire quiz e intrattenimento, con contenuti leggeri ma capaci di sorprendere anche i concorrenti più sicuri di sé.