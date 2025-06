Crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis? Nessuna foto, nessun like, solo silenzio e gelo

L’assenza di Giulia De Lellis alla sfilata di Tony Effe accende le voci su una possibile crisi tra i due, mai apparsa così evidente.

Tony Effe sfila, ma senza Giulia accanto

Alla recente edizione della Milano Fashion Week, Tony Effe ha sfilato per l’evento organizzato da Marcelo Burlon, attirando l’attenzione con un completo total black e l’inseparabile paio di occhiali da sole. Tuttavia, a colpire non è stato solo il look del rapper, ma soprattutto un’assenza significativa: quella di Giulia De Lellis, con cui aveva condiviso negli ultimi mesi numerosi momenti di coppia anche pubblicamente.

La mancata partecipazione dell’influencer romana all’evento ha subito attirato l’attenzione dei media. Non solo non era presente tra il pubblico, ma da settimane i due non appaiono insieme né sui social né in occasioni pubbliche. L’ultimo periodo è stato segnato da un evidente distacco, che ha acceso le speculazioni su una possibile separazione.

Nessuna conferma, ma tanti indizi sui social

A rendere ancora più concreto il sospetto di una crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis è il silenzio sui social. I follower più attenti hanno notato che l’influencer non ha lasciato alcun segno di supporto o reazione ai contenuti pubblicati dal cantante in occasione della sfilata, nemmeno un semplice like. Un comportamento decisamente anomalo per una coppia che, fino a poco tempo fa, era molto attiva e visibile online.

Solo pochi mesi fa, infatti, i due apparivano spesso insieme: viaggi, scatti romantici e dichiarazioni affettuose erano all’ordine del giorno. Oggi, invece, sembrano seguire percorsi separati. Nonostante nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, il cambio di atteggiamento è evidente.

Per ora non si conoscono le ragioni di questa distanza. Potrebbe trattarsi di una pausa temporanea oppure della fine definitiva della relazione. L’unica certezza è che l’assenza di Giulia De Lellis in un’occasione pubblica così rilevante ha fatto rumore, alimentando le ipotesi su un addio.