Netanyahu esalta Trump: “Sta guidando con coraggio il mondo libero”

Il premier israeliano ringrazia pubblicamente Donald Trump in un video rivolto alla nazione, definendolo un amico insostituibile del popolo ebraico e di Israele.

Il messaggio di Netanyahu al popolo israeliano

In un videomessaggio diffuso nelle ultime ore, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha rivolto parole di profonda stima all’ex presidente americano Donald Trump, elogiandolo come guida del mondo libero e come figura chiave per la sicurezza e il benessere di Israele.

Parlando in ebraico e rivolgendosi direttamente alla popolazione, Netanyahu ha dichiarato:

“Trump sta guidando con coraggio il mondo libero. È un grande amico di Israele, un amico senza eguali. A lui, a nome mio e di tutti i cittadini di Israele, a nome di tutto il popolo ebraico, rivolgo un ringraziamento dal cuore profondo.”

Un endorsement politico di peso

Le dichiarazioni di Netanyahu arrivano in un momento delicato per la politica internazionale, mentre negli Stati Uniti si avvicinano appuntamenti cruciali in vista delle elezioni. Le parole del premier rappresentano un chiaro segnale di sostegno alla figura di Trump, con cui ha condiviso posizioni comuni su temi strategici come la sicurezza, l’Iran e il Medio Oriente.

Il premier israeliano non ha fornito ulteriori dettagli sulla tempistica del messaggio, ma l’uscita del video è stata interpretata da molti osservatori come un gesto simbolico di forte impatto politico.

Reazioni internazionali e possibili sviluppi

Le parole di Netanyahu hanno già suscitato numerosi commenti sui media internazionali. Alcuni analisti leggono nell’endorsement un segnale di continuità nell’alleanza tra Israele e le correnti politiche americane più conservatrici, mentre altri sollevano interrogativi sull’opportunità di un tale coinvolgimento diretto nei confronti di una figura politica ancora molto divisiva.