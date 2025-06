Puglia, travolti in moto da un’auto pirata: due feriti gravi in codice rosso

Un uomo e una donna sono in gravi condizioni dopo un incidente in moto nei pressi di piazza Lucania a Taranto. L’auto responsabile è fuggita.

Schianto violento contro un’auto in sosta

Erano a bordo di una motocicletta i due feriti coinvolti nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di piazza Lucania. Secondo quanto riportato, la coppia – un uomo e una donna – sarebbe stata investita da un’automobile che, subito dopo l’impatto, si sarebbe allontanata senza prestare alcun soccorso.

La dinamica è apparsa fin da subito particolarmente drammatica: dopo l’urto con l’auto pirata, la moto ha proseguito la sua corsa andando a schiantarsi contro una vettura parcheggiata. L’impatto è stato così violento da mandare in frantumi il lunotto posteriore del veicolo in sosta.

Codice rosso per entrambi i feriti

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti in codice rosso presso l’ospedale più vicino. Le condizioni di entrambi sono giudicate gravi, ma al momento non sarebbero in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per individuare l’automobilista fuggito dopo l’incidente. Si stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona per cercare elementi utili all’identificazione del responsabile.