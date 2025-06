Puglia, infarto fulminante sulla barca: muore noto manager 46enne Luciano Villanova, vicepresidente della Lachifarma

Il manager 46enne è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a bordo della sua barca nel porto. Inutili i soccorsi.

Dramma nella notte: inutili i soccorsi per Luciano Villanova

Un infarto fulminante ha stroncato nella notte la vita di Luciano Villanova, 46 anni, vicepresidente della Lachifarma, uno dei principali gruppi farmaceutici della Puglia, con sede a Zollino. L’imprenditore si trovava a bordo della sua barca, ormeggiata nel porto di Gallipoli, quando intorno alle 23:30 ha accusato un improvviso malore.

Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza del 118, partita dal pronto soccorso dell’ospedale “Sacro Cuore”, è giunta in pochi minuti sulla banchina, ma per Villanova non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dolore nel mondo imprenditoriale e politico salentino

La notizia della morte del manager ha lasciato sgomento l’intero territorio salentino. Numerose le manifestazioni di cordoglio provenienti dagli ambienti imprenditoriali, sanitari e politici. A testimonianza dell’impatto che Villanova ha avuto nella realtà economica del territorio, sono tanti gli attestati di stima e affetto che stanno giungendo alla famiglia in queste ore.

Il 46enne era noto per aver contribuito in maniera significativa allo sviluppo della Lachifarma, realtà che durante l’emergenza Covid-19 si era distinta per la straordinaria capacità produttiva, raggiungendo picchi di due milioni di dosi di vaccino.

Zio dell’imprenditore è Francesco Villanova, sindaco del comune di Salve, altro elemento che rende ancora più forte l’eco della tragedia nell’ambito istituzionale del territorio.

Camera ardente a Lecce, funerali in programma domani

Il corpo di Luciano Villanova è stato trasferito nella casa del commiato di Lecce, dove amici, colleghi e familiari stanno rendendo omaggio all’imprenditore scomparso. I funerali si terranno nella giornata di domani. L’orario e la chiesa in cui verrà celebrata la funzione saranno comunicati nelle prossime ore.