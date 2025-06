Al Bano canta a San Pietroburgo e provoca la giornalista Tg1,“Tu vedi bombe?”, la giornalista: “Ma la guerra non è qui”, bufera sui social

Al Bano si è esibito in Russia, negando le narrazioni italiane sulla guerra. La giornalista Rai lo corregge: “La guerra non è qui”. Polemiche online.

Concerto in Russia, parole che dividono

SAN PIETROBURGO – Il cantante Al Bano è tornato ad esibirsi in Russia, questa volta in occasione del Forum Economico Internazionale tenutosi a San Pietroburgo lo scorso 20 giugno. Accanto a lui anche Iva Zanicchi, in un evento che ha visto la partecipazione di artisti e delegazioni da vari Paesi. La sua scelta di esibirsi in uno Stato coinvolto nel conflitto con l’Ucraina ha riacceso un acceso dibattito in Italia.

Durante un collegamento con il Tg1, il cantante di Cellino San Marco ha cercato di ridimensionare la narrazione mediatica italiana sulla guerra: “Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?”, ha chiesto in tono ironico alla corrispondente Rai da Mosca, Caterina Doglio. La giornalista ha replicato seccamente: “No, ma non è qui la guerra”. Lo scambio, trasmesso in diretta, è rapidamente diventato virale sui social, alimentando nuove discussioni.

Nel servizio televisivo, la stessa giornalista sottolinea che il cantante avrebbe deciso di recarsi a San Pietroburgo non per motivi economici, ma per “vedere con i propri occhi” la situazione reale. Un intento, secondo quanto dichiarato, legato alla volontà di “portare pace con la musica”.

Intervento a ‘La volta buona’: nuove dichiarazioni

Poche ore prima della diretta con il Tg1, Al Bano era intervenuto in collegamento con il programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Durante l’intervista, resa complicata da alcune difficoltà tecniche, il cantante ha ribadito il proprio punto di vista.

“Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente, stanno fuori zona, non sanno qual è la realtà”, ha dichiarato. E ancora: “Qui, in Russia, siamo per fare i messaggeri di pace, è il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutti”. Incalzato dalla conduttrice sulle polemiche che lo accompagnano ad ogni trasferta russa, ha risposto: “Se gli altri criticano è perché non capiscono un cavolo, sono lontani dalla realtà”.

Nonostante il clima teso e le numerose critiche ricevute in passato, il cantante continua a rivendicare la sua presenza in Russia come espressione di un messaggio pacifico. Le sue parole, tuttavia, non smettono di generare reazioni contrastanti, soprattutto alla luce della guerra ancora in corso in Ucraina.