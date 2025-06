Sparatoria al matrimonio: uccisa la sposa, feriti tre invitati e morto un aggressore

Durante la cerimonia nel comune di Goult, vicino Avignone, un gruppo armato ha aperto il fuoco tra gli invitati: la sposa è morta sul colpo.

La tragedia nella notte: spari durante i festeggiamenti

Una giornata di festa si è trasformata in un incubo nel comune di Goult, vicino Avignone, dove una sparatoria ha sconvolto una cerimonia nuziale. Intorno alle 4 del mattino tra sabato e domenica, quattro individui armati e a volto coperto hanno fatto irruzione nella sala cerimonie dove si stavano ancora intrattenendo 28 invitati.

Tutto sarebbe partito mentre un ragazzino di 13 anni e un altro ospite salivano su un’auto. I quattro assalitori hanno improvvisamente fatto fuoco contro il veicolo, scatenando il panico tra gli ospiti.

Uccisa la sposa, tre feriti tra gli invitati

La violenza si è estesa rapidamente a tutta la cerimonia: tra gli spari, la sposa è stata raggiunta dai proiettili ed è deceduta. Altri tre invitati sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe stato ucciso dagli amici della vittima mentre cercava di fuggire a piedi, ma un’altra ipotesi riferisce che sia stato travolto da un’auto nel caos generale.

La gendarmeria di Marsiglia, che coordina le indagini, ha parlato di un possibile regolamento di conti, forse legato a un invitato salito sulla prima auto, bersaglio iniziale degli spari.

Maxi operazione per rintracciare i killer

Le autorità francesi hanno attivato un massiccio dispositivo per rintracciare i responsabili. Sono stati dispiegati cento gendarmi, supportati da un elicottero e due unità cinofile, oltre a 30 investigatori impegnati nel raccogliere testimonianze e ricostruire i movimenti degli aggressori.

Il contesto resta ancora da chiarire. Nelle stesse ore, sempre nel dipartimento del Vaucluse, è stato ucciso un ventenne in una sparatoria non lontano dal luogo del matrimonio, ma al momento non è stato stabilito alcun collegamento tra i due episodi.