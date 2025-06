“Un saluto al n.1 del mondo”: Brad Pitt pazzo per Jannik Sinner

Durante la promozione del film sulla Formula 1, Brad Pitt ha sorpreso tutti con un messaggio speciale per il numero uno del tennis mondiale.

Sinner, la stella del tennis che conquista anche Hollywood

Jannik Sinner è tornato in campo e, con lui, si è riacceso l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Dopo le tappe agli Internazionali di Roma, il Roland Garros e la recente delusione a Halle, l’altoatesino guarda ora a Wimbledon, dove punta al trionfo. La sua fama non si ferma più solo al circuito ATP: anche le celebrità di Hollywood ormai seguono e tifano per lui.

A confermarlo è stato Brad Pitt, uno degli attori più celebri del pianeta, che ha voluto rivolgere un pensiero a sorpresa a Sinner durante un’intervista rilasciata al TG1 per presentare il suo nuovo film “F1: Il film”. Al termine dell’intervento, Pitt si è congedato con un inatteso ma sentito:

“Un saluto speciale al n. 1 del mondo Jannik Sinner: è fantastico”.

Un gesto breve ma carico di significato, che testimonia il livello di notorietà e stima raggiunto da Sinner, capace di conquistare cuori ben oltre i confini del tennis.

Da Jamie Foxx a Seal: le star che amano Jannik Sinner

Quello di Brad Pitt è solo l’ultimo dei tanti omaggi ricevuti da Sinner da parte del mondo dello spettacolo. Già nel 2023, Jamie Foxx aveva accolto il tennista italiano a una festa privata su uno yacht a Miami, mostrando grande affetto e ammirazione per lui. Foxx, vincitore di un Premio Oscar e di un Grammy, è da tempo appassionato di tennis.

Anche il celebre cantante britannico Seal, quattro volte vincitore ai Grammy Award, ha dimostrato una profonda amicizia con Sinner: indimenticabile il lungo abbraccio tra i due dopo la vittoria dello US Open 2024, secondo Slam della carriera per l’altoatesino. Da allora, Seal è diventato presenza fissa nel box di Sinner, seguendolo con affetto e discrezione.

Recentemente, lo stesso Andrea Bocelli ha collaborato con Sinner in un suggestivo duetto musicale che ha ulteriormente rafforzato il legame tra sport e arte nel percorso umano del tennista.

Il film di Brad Pitt e il tributo inatteso a Sinner

Nel nuovo film “F1: Il film”, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 pronto a tornare in pista accanto al giovane talento Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris). Il progetto è stato girato durante veri Gran Premi, con la collaborazione di team e piloti reali, promettendo una narrazione coinvolgente e realistica del mondo della F1.