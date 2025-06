Cede la ringhiera durante una festa a Roma: sei ragazzi precipitano da cinque metri durante selfie di gruppo

Tragedia sfiorata in via Cassia: un parapetto crolla durante una foto di gruppo. Sei adolescenti feriti, area posta sotto sequestro

Crolla la ringhiera: panico a una festa tra ragazzi

Momenti di terrore nella serata di ieri in via Cassia, a Roma, dove una festa tra adolescenti ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intorno alle 22:30, alcuni invitati si sono appoggiati a una ringhiera per scattare una foto ricordo. Ma all’improvviso il parapetto ha ceduto, facendo precipitare sei ragazzi da un’altezza di circa cinque metri. I giovani sono finiti sul prato sottostante, riportando diverse ferite.

L’episodio ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono accorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale, della Stazione Tomba di Nerone, del Nucleo Radiomobile di Roma, insieme agli ispettori del Lavoro e dello Spresal della Asl Roma. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, che è stata poi delimitata e sottoposta a sequestro.

Feriti sei ragazzi: due prognosi di 30 giorni

I sei giovani, tutti tra i 17 e i 18 anni, sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118. Tre ragazzi sono stati trasportati al Policlinico Gemelli: due 17enni con prognosi di 30 giorni, e uno con prognosi ancora da definire. Sempre al Gemelli è stata portata anche una ragazza di 18 anni, con una prognosi di 4 giorni. Altri tre feriti sono stati invece trasferiti all’ospedale Sant’Andrea: un 17enne con 30 giorni di prognosi, un 18enne con 20 giorni, e una ragazza di 17 anni, ferita più lievemente, con 10 giorni di prognosi.

I militari della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci hanno avviato gli accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità. La struttura, nel frattempo, resta sotto sequestro e interdetta all’accesso.