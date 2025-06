Puglia, dramma in mare, disperso un uomo su materassino bianco, ricerche in corso

La Guardia Costiera segnala la scomparsa di un anziano visto l’ultima volta in acqua su un gonfiabile bianco. Allertate le imbarcazioni in zona

Anziano disperso in mare: avvistato per l’ultima volta su un materassino

Ore di ansia e apprensione sulla costa jonica: un uomo di 72 anni è scomparso nel nulla mentre si trovava in mare a Marina di Lizzano, in provincia di Taranto. L’allarme è stato lanciato dalla Guardia Costiera, che ha diramato una comunicazione ufficiale in cui si segnala la sparizione dell’uomo, visto per l’ultima volta su un materassino gonfiabile bianco.

La scomparsa è stata segnalata all’IMRCC di Roma (il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo), che ha immediatamente attivato le procedure di ricerca in mare, invitando tutte le imbarcazioni in navigazione nella zona a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti.

Ricerche in corso lungo la costa jonica

L’uomo sarebbe stato notato l’ultima volta a bordo del materassino mentre si allontanava dalla riva. Da quel momento, nessuna traccia. Le ricerche sono in corso da ore con il supporto dei mezzi navali della Guardia Costiera, pattuglie a terra e avvistamenti dal cielo, per scandagliare ogni tratto del litorale.

Il timore principale è che le correnti marine abbiano potuto allontanare il materassino, rendendo difficoltoso per l’uomo rientrare verso la spiaggia. La situazione ha fatto scattare un importante dispositivo di emergenza, esteso lungo tutta la fascia costiera tra Lizzano, Torre Ovo e Campomarino.

Chiunque avvisti un materassino bianco o abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero della Guardia Costiera o il centro operativo IMRCC di Roma.Dramma in mare a Lizzano: disperso un anziano su materassino bianco