Puglia, improvvisa tromba d’aria, volano lettini e ombrelloni: panico tra i bagnanti in spiaggia

Una tromba d’aria ha sorpreso decine di bagnanti a Castellaneta Marina, sollevando ombrelloni e lettini e generando momenti di forte panico. Nessun ferito.

Panico sulla spiaggia tra lettini sollevati e bambini in fuga

Attimi di paura nella mattinata di ieri a Castellaneta Marina, dove un’improvvisa tromba d’aria ha sconvolto la tranquillità della spiaggia, affollata di bagnanti e famiglie. L’episodio è avvenuto senza alcun preavviso: il cielo era sereno, il vento assente, e nulla lasciava presagire quanto stava per accadere. In pochi secondi, un vortice ha attraversato il litorale, sollevando ombrelloni, lettini e sabbia, mettendo in fuga i presenti e creando caos tra le file di turisti.

La forza del vento ha colto tutti di sorpresa. I bagnanti si sono affrettati a mettersi al riparo, mentre alcuni genitori cercavano di proteggere i propri figli da oggetti volanti. Alcuni testimoni raccontano di aver visto sedie a sdraio e giocattoli dei bambini sollevarsi in aria e ricadere a distanza di diversi metri. Nonostante il forte spavento, al momento non risultano feriti.

La tromba d’aria ha colpito inaspettatamente sotto un cielo sereno

Il fenomeno, di breve durata ma molto intenso, si è manifestato in un contesto climatico del tutto tranquillo. “Sembrava una giornata qualunque, non c’era una nuvola, né vento. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovati nel panico”, ha raccontato una donna presente in spiaggia con la famiglia. Molti bagnanti sono corsi a rifugiarsi nei pressi dei lidi attrezzati o hanno cercato riparo all’interno dei bar sulla spiaggia.

La tromba d’aria si è dissolta rapidamente, ma ha lasciato dietro di sé una scia di disordine: ombrelloni divelti, sdraio capovolte, sabbia sparsa ovunque. Nonostante la violenza del vento, il tempestivo allontanamento dei presenti e la breve durata dell’evento hanno evitato conseguenze gravi.