Bari, scompare nel cuore della notte, l’appello disperato della madre di Alessio, ha solo 20 anni

Alessio ha 20 anni, è senza telefono né soldi e ha bisogno urgente di aiuto. È scomparso nella notte dal Policlinico di Bari.

Svanito nel nulla dopo una consulenza psichiatrica

Ore di angoscia a Bari per la scomparsa improvvisa di Alessio, un ragazzo di appena 20 anni, allontanatosi senza lasciare tracce dal Policlinico nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Il giovane era giunto presso la struttura sanitaria per una consulenza psichiatrica e da quel momento si sono perse le sue tracce. L’ultimo avvistamento risale alle 2:30 del mattino.

A rendere ancora più urgente la situazione è il fatto che Alessio è privo di telefono e denaro, ed è in cura con terapia farmacologica, che potrebbe aver bisogno di essere assunta regolarmente.

L’identikit e la richiesta di aiuto della madre

Al momento della scomparsa, il ventenne indossava uno smanicato blu, scarpe nere e portava con sé un borsello. La madre, disperata, ha lanciato un accorato appello per ricevere qualsiasi segnalazione utile al ritrovamento del figlio, senza dover attendere le 48 ore previste per l’attivazione ufficiale delle ricerche.

Chiunque abbia notizie, anche minime, è invitato a contattare i numeri di emergenza o direttamente il 389 608 0304.

Mobilitazione sui social e in città

La scomparsa di Alessio ha già attivato una rete di solidarietà spontanea, con decine di utenti che stanno rilanciando l’appello sui social. A Bari sono in corso segnalazioni informali e messaggi di vicinanza alla famiglia. La speranza è che la condivisione massiva del messaggio possa portare in poche ore a un lieto fine.

Le ricerche ufficiali da parte delle forze dell’ordine saranno attivate, come da prassi, dopo il termine delle prime 48 ore, ma la famiglia confida nel passaparola immediato per non perdere tempo prezioso.