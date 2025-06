Rosa Marina, mare in burrasca e paura: salvate dai bagnini 14 persone in un solo giorno

Mare in burrasca e soccorsi continui: sabato 21 giugno sul litorale di Rosa Marina si è sfiorata la tragedia. Decisivo l’intervento dei bagnini.

Emergenza continua sul litorale: 14 persone salvate in una sola giornata

Una giornata di mare agitato ha messo a dura prova la sicurezza dei bagnanti a Rosa Marina, località costiera nel territorio di Ostuni, dove sabato 21 giugno si sono registrati momenti di vera emergenza. In poche ore, ben quattordici persone sono state soccorse dai bagnini in servizio sui lidi Rodos, Lambertiana e Capanno, impegnati in nove operazioni di salvataggio.

L’allarme maggiore è scattato nei pressi del boschetto, dove un uomo anziano è stato trascinato verso gli scogli dalla forza della risacca. Il primo a gettarsi in acqua è stato Antonio Zollo, bagnino della spiaggia libera, ma la potenza delle onde ha reso necessario l’intervento di altri due colleghi del lido Rodos, Andrea Nardelli e Giuseppe Leone. I tre sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, ma subito dopo il salvataggio sono crollati a terra, esausti per lo sforzo.

Bagnini instancabili: dopo il salvataggio, tornano subito in servizio

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori in spiaggia, i tre bagnini sono stati assistiti sul posto e si sono ripresi nel giro di pochi minuti. Nonostante la fatica, hanno scelto di tornare immediatamente in servizio, garantendo la vigilanza su un tratto di costa particolarmente pericoloso in quella giornata.

Nel pomeriggio è stato attivato un servizio straordinario di pattugliamento con tutto il personale disponibile, per monitorare costantemente il litorale e impedire ulteriori ingressi in mare. La situazione, gestita con estrema competenza e sangue freddo, è stata segnalata alla Capitaneria di Porto, che ha ricevuto un dettagliato rapporto sugli interventi.

Il mare può essere pericoloso: rispettare le regole è fondamentale

L’episodio mette in evidenza l’enorme professionalità e coraggio del personale di salvataggio operante nei lidi di Rosa Marina e rilancia un messaggio fondamentale per tutti i frequentatori delle spiagge: mai sottovalutare il mare in condizioni avverse e rispettare scrupolosamente i divieti di balneazione. Solo così si possono evitare tragedie e permettere ai bagnini di lavorare in sicurezza.