Colpita al volto da un proiettile vagante: 18enne perde l’occhio mentre è affacciata al balcone

Una 18enne è stata ferita allo zigomo da un colpo d’arma da fuoco mentre era affacciata a casa. Operata d’urgenza, ha perso l’occhio sinistro.

Ferita mentre guarda dalla finestra: la ragazza colpita in pieno volto

Tragedia nel quartiere Nesima di Catania, dove una ragazza di 18 anni è stata improvvisamente colpita al volto da un proiettile vagante mentre si trovava affacciata al balcone di casa. Il colpo, partito presumibilmente dalla strada, l’ha raggiunta allo zigomo sinistro, costringendola a un immediato ricovero ospedaliero e a un complesso intervento chirurgico. Purtroppo, la gravità della ferita non ha lasciato scampo: la giovane ha perso l’occhio sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il colpo sarebbe stato esploso da un’arma di piccolo calibro, forse per “festeggiare” una ricorrenza, ipotesi purtroppo non rara nei quartieri popolari della città. Tuttavia, non si esclude che possa esserci un legame con la sfera privata della ragazza, anche se al momento questa pista appare meno concreta.

Trasferita d’urgenza: il proiettile conficcato tra naso e occhio

La 18enne è stata inizialmente accompagnata in auto dal fidanzato al pronto soccorso del Garibaldi Centro, ma viste le condizioni è stata poi trasferita d’urgenza al San Marco per un intervento chirurgico. Il proiettile, infatti, era rimasto incastrato tra il naso e l’orbita oculare, in una posizione particolarmente critica. L’operazione, eseguita d’urgenza, non è però riuscita a evitare la perdita dell’occhio.

La ragazza, ancora sotto shock, è riuscita solo a fornire una descrizione sommaria di quanto accaduto. Secondo il suo racconto, erano circa le 23 quando, affacciandosi al balcone, è stata colpita all’improvviso senza rendersi conto di cosa fosse successo. Solo il dolore e la vista del sangue hanno fatto intuire la gravità della ferita.

Indagini in corso: si cerca il responsabile del colpo partito dalla strada

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, che stanno acquisendo testimonianze e cercando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella del colpo sparato casualmente dalla strada. Non è escluso che si trattasse di un gesto incosciente, legato a festeggiamenti illegali o a un’esplosione pericolosa avvenuta senza alcun obiettivo preciso.

L’intera comunità è scossa dall’accaduto, e non mancano gli appelli a maggiore controllo e sicurezza nelle strade del quartiere. La giovane è ora ricoverata in condizioni stabili, ma l’esito dell’intervento le ha lasciato una grave menomazione permanente che segnerà per sempre la sua vita.