Alessio ritrovato alla stazione di Bari: il tam tam sui social decisivo per il ragazzo 20enne

Ritrovato in poche ore il giovane scomparso dal Policlinico di Bari: era stremato su una panchina alla stazione centrale, ma sta bene.

La mobilitazione social è stata decisiva

Una storia a lieto fine, e questa volta grazie alla forza dei social. Alessio, il ventenne scomparso nella notte tra venerdì e sabato dal Policlinico di Bari, è stato ritrovato sano e salvo. Era scomparso intorno alle 2.30, dopo essersi allontanato in stato confusionale, senza cellulare né soldi, mentre si trovava in ospedale per una consulenza psichiatrica.

La notizia della sua scomparsa ha scatenato una mobilitazione immediata, con centinaia di condivisioni e segnalazioni in rete. La famiglia aveva chiesto aiuto in modo urgente, senza attendere le 48 ore previste per le ricerche ufficiali, fornendo una descrizione dettagliata e un numero di contatto.

Il giovane trovato stremato ma in buone condizioni

Il lieto fine è arrivato grazie alla condivisione massiccia delle informazioni. Alessio è stato individuato da alcuni passanti mentre riposava su una panchina alla stazione di Bari Centrale, visibilmente provato ma in buone condizioni di salute.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei familiari, che hanno potuto finalmente riabbracciarlo. “È stato il ritrovamento più bello e più veloce di sempre”, hanno commentato amici e parenti. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno condiviso l’appello o segnalato avvistamenti.

Una rete di solidarietà che ha fatto la differenza

In casi come questo, la tempestività e la solidarietà digitale possono davvero fare la differenza. La famiglia di Alessio ha sottolineato quanto la rete di cittadini attivi sui social sia stata fondamentale per evitare un epilogo tragico.

Una vicenda che, per una volta, si conclude con un abbraccio e un sospiro di sollievo.