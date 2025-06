Puglia terribile incidente d’auto, gravissimi due giovani ristoratori, lei sbalzata fuori dall’abitacolo, lui incastrato

Sbalzata fuori dall’auto la donna, l’uomo incastrato tra le lamiere: entrambi in codice rosso negli ospedali di Brindisi e Taranto

Auto si ribalta sulla provinciale 57: due feriti gravi

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 21 giugno 2025 lungo la strada provinciale 57, nel tratto che collega Oria a Manduria, in prossimità del cosiddetto “campo dell’aviazione”, a ridosso del confine tra le province di Brindisi e Taranto. Una Peugeot 407 con a bordo tre persone si è ribaltata improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

A bordo viaggiava una giovane coppia di ristoratori di Oria, diretti verso Campomarino di Maruggio, dove gestiscono un’attività di ristorazione. I due risultano essere i feriti più gravi: la donna sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo per diversi metri a causa del violento impatto, mentre l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo capovolto. Un terzo passeggero ha riportato soltanto lievi escoriazioni ed è stato medicato sul posto.

Indagini in corso per chiarire le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo durante il tragitto su un tratto rettilineo, finendo per urtare un muretto a secco sul bordo della carreggiata prima di ribaltarsi. Tuttavia, le cause esatte dell’incidente sono ancora da definire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Oria, incaricati dei rilievi, mentre i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno gestito la viabilità, resa complicata dal traffico intenso tipico della zona, frequentata da molti automobilisti diretti verso il litorale ionico.

Fondamentale l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare i due feriti rimasti intrappolati nel veicolo, affidandoli poi al personale del 118, prontamente accorso con più ambulanze per il trasferimento urgente nei reparti di emergenza degli ospedali di Brindisi e Taranto.

Le condizioni della coppia restano gravi, ma al momento, secondo quanto riferito dal personale sanitario, non vi sarebbero pericoli di vita.

