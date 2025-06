Auto fuori controllo piomba tra i tavolini del bar: perde la vita un consigliere comunale del PD

L’auto ha sfondato i tavolini all’esterno di un locale, causando la morte di un 34enne e il ferimento di altri tre ragazzi

Auto fuori controllo investe quattro giovani seduti al bar

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno 2025 in località Poggio alla Lastra, nel territorio di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Un’automobile è piombata a forte velocità su un gruppo di giovani che si trovava seduto all’esterno di un bar per un aperitivo. Uno dei ragazzi è morto sul colpo, mentre altri tre hanno riportato ferite di diversa entità.

La vittima è Gabriele Nuzzolo, 34 anni, noto nel panorama politico locale per il suo ruolo di segretario del Partito Democratico di Santa Sofia e consigliere comunale. Era anche docente presso l’Istituto professionale Vassallo di Galeata. Nuzzolo si trovava con alcuni amici per trascorrere un momento di svago quando l’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso l’area pedonale dove si trovavano i tavolini del locale.

Indagini in corso sulla dinamica del drammatico incidente

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto. Secondo le prime ipotesi, il conducente del veicolo potrebbe aver perso il controllo in seguito a un improvviso malore. Al momento non si esclude alcuna pista e sono in corso accertamenti tecnici e testimonianze per chiarire la dinamica.

Nel frattempo, numerosi messaggi di cordoglio sono stati diffusi da esponenti politici e istituzionali locali e regionali. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha dichiarato: “Gabriele rappresentava i valori del servizio pubblico, della passione civile e dell’impegno politico. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la popolazione di Santa Sofia”.

Gabriele Nuzzolo era molto conosciuto sia per l’attività politica che per il ruolo educativo ricoperto nelle scuole. Solo pochi giorni fa era stato riconfermato alla guida del circolo del Partito Democratico della sua città.