Caterina Balivo insiste per sapere aspetti delicati della vita di Maria Giovanna Elmi in evidente imbarazzo, social in rivolta contro la conduttrice

Durante l’intervista del 17 giugno, Elmi evita di rispondere su un tema privato e Balivo insiste, generando un momento di evidente disagio in studio

Scambio acceso tra la conduttrice e l’ex annunciatrice Rai

Durante la puntata del talk pomeridiano “La Volta Buona”, andata in onda su Rai 1 lo scorso 17 giugno, si è verificato un momento di tensione tra la conduttrice Caterina Balivo e l’ospite Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice televisiva. Il diverbio è nato quando Balivo ha insistito nel chiedere dettagli sull’annullamento del primo matrimonio della Elmi, che ha preferito evitare l’argomento, definendolo troppo personale.

Nel corso della trasmissione, è stato trasmesso un video in cui Elmi raccontava di aver atteso diversi anni prima di sposare l’attuale marito Gabriele Massarutto, sottolineando di aver voluto convolare a nozze in chiesa. Alla fine del filmato, Balivo ha incalzato: “Dal 1970 al 1978 sei stata sposata con un primo marito. Cosa è accaduto in quel matrimonio per ottenere l’annullamento?”

L’ospite ha provato a rispondere con cautela: “Una storia bellissima, poi finita. Sono stata libera per anni e ho conosciuto Gabriele. Ho chiesto l’annullamento per potermi sposare in chiesa”. Mentre Elmi cercava di deviare su un altro argomento, parlando del Monte Lussari, la conduttrice l’ha interrotta: “Scusa Maria Giovanna, ti fermo perché è un tema per me molto caldo. L’annullamento della Sacra Rota non si ottiene semplicemente perché si vuole risposarsi in chiesa. Deve esserci un motivo preciso”.

La risposta elusiva di Elmi e il commento sulla destinazione di Miami

Colta in evidente imbarazzo, Elmi ha replicato: “Beh, per esempio… ma sono cose molto personali, no?”, cercando di eludere la domanda. Balivo, tuttavia, ha rilanciato: “Mi dicono che sei stata invitata anche per questo motivo”. L’ospite ha controbattuto affermando che la sua presenza era legata a un intervento su Miami, ma la conduttrice ha tagliato corto: “A noi di Miami non interessa, abbiamo già le nostre spiagge italiane”.

Alla fine, Elmi ha chiarito: “Per motivi personali e dolorosi, purtroppo è finita. Sono però rimasta in amicizia con quella persona, anche se la vita ti mette davanti a realtà che portano a certe decisioni”.

Nel prosieguo della trasmissione, Caterina Balivo ha spiegato al pubblico: “Ho un copione con i motivi per cui Maria Giovanna è qui oggi. Non sono stata indiscreta, forse è lei che ha fatto un passo indietro”, cercando di giustificare l’insistenza mostrata durante il confronto.